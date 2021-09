34,20 km/h: Cristiano Ronaldo sprintet mit 36 Jahren den Youngstern davon

Dass Cristiano Ronaldo mit 36 Jahren seinen Torriecher nicht verloren hat, ist unbestritten. Doch er straft auch diejenigen immer noch Lügen, die ihn als nicht mehr schnell genug einstufen.

Das Talent hat er in die Wiege gelegt bekommen, doch Cristiano Ronaldos Erfolg ist auch das Produkt knallharter Arbeit. Der Portugiese gilt als Trainingsweltmeister. Unvergessen, wie er bei Real Madrid 2016 im Trainingspulli trainierte - bei über 30 Grad. Mit der Maßnahme wollte er Fett abbauen, um sein damals lädiertes Knie zu entlasten.

Auch im höheren Alter ist CR7 topfit und immer noch blitzschnell unterwegs. Laut "Factly Football" waren 2020 nur fünf Spieler schneller als der Europameister von 2016, der einen Wert von 34,60 km/h erreichte. Beim 4:1-Erfolg gegen Newcastle United am 11. September - Ronaldo schnürte einen Doppelpack - wurde beim Angreifer eine Top-Geschwindigkeit von 34,20 km/h gemessen, nur Teamkollege Aaron Wan-Bissaka (34,59) war an diesem Tag noch einen Tick flinker unterwegs. Aber der ist auch 13 Jahre jünger.

Gegen West Ham war keiner flinker

Am vergangenen Sonntag durfte sich CR7 dann aber als schnellster Spieler seines Teams bezeichnen. 32,51 km/h reichten bei West Ham United (2:1), um Wan-Bissaka und Jarrod Bowen auf die Plätze zu verweisen, wie in jedem Spiel seit seiner Rückkehr zu den Red Devils traf Ronaldo auch in London.

Pausen benötigt er kaum, lediglich beim Champions-League-Spiel in Bern (1:2) wurde er vorzeitig ausgewechselt. "Er achtet so gut auf sich selbst, deshalb weiß ich, dass er schnell regenerieren wird", sagte Trainer Ole Gunnar Solskjaer. Betonung auf schnell ...

