34.000 Euro: Kaiserslautern mit Geldstrafe belegt

Der 1. FC Kaiserslautern wurde vom DFB-Sportgericht im Einzelrichterverfahren zu einer Gesamtgeldstrafe in Höhe von 34.000 Euro verurteilt.

Grund dafür sei ein "unsportliches Verhalten seiner Anhänger", woraufhin der DFB-Kontrollausschuss Anklage in drei Fällen erhob, heißt es in einer Mitteilung des Verbands. Von der Gesamtstrafe kann der FCK einen Betrag von bis zu 11.400 Euro "für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem Deutschen Fußball-Bund bis zum 30. Juni 2023 nachzuweisen wäre."

Vorfälle während Spielen gegen Rostock, Karlsruhe und Bielefeld

Die Vorfälle ereigneten sich vor und während des Zweitligaspiels gegen den Karlsruher SC am 8. November vergangenen Jahres, als Anhänger der roten Teufel 44 pyrotechnische Gegenstände abbrannten. Drei Tage vorher fielen die Zuschauer des FCK auch schon negativ auf, als sie vor Beginn des Spiels gegen Arminia Bielefeld zwölf bengalische Feuer zündeten.

Der dritte Fall, welcher nun strafrechtlich belegt wurde, fand am 21. Oktober beim Spiel in Rostock statt, als in der 72. Minute ein Rauchtopf entfacht wurde.