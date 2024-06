325 Premier-League-Spiele: England trauert um Torjäger Campbell

Der englische Fußball trauert um den langjährigen Premier-League-Stürmer Kevin Campbell, der nach kurzer Krankheit im Alter von nur 54 Jahren verstorben ist.

Am Samstag bestätigte das Management von Kevin Campbell, der nur 54 Jahre alt wurde, dessen Tod in einem kurzen öffentlichen Statement. Es folgte eine Flut von Beileidsbekundungen aus der Premier League, in der er neben Arsenal auch für Nottingham Forest, Everton und West Bromwich Albion gespielt hatte.

"Wir sind zutiefst betrübt über den Tod von Kevin Campbell", schreibt die Premier League auf ihren offiziellen Kanälen: "Unsere Gedanken und unser Beileid sind bei Kevins Familie, seinen Freunden und allen, die mit den Vereinen, für die er gespielt hat, verbunden sind."

Englischer Meister mit "seinen" Gunners

Campbell wurde bei Arsenal ausgebildet, wo er die Akademie durchlief. Ab 1987 kam der Torjäger auf 210 Pflichtspiele und 55 Tore für die Gunners, mit denen er alle Titel seiner Karriere gewann - die englische Meisterschaft (1991), den FA Cup (1993), den Europapokal der Pokalsieger (1994), den englischen Ligapokal (1993) sowie den englischen Supercup (1992).

Auch Arsenal würdigte ihn in einem kurzen Statement: "Wir sind erschüttert zu erfahren, dass unser ehemaliger Stürmer Kevin Campbell nach kurzer Krankheit verstorben ist. Kevin wurde von allen im Klub verehrt. Wir alle sind in dieser schweren Zeit in Gedanken bei seinen Freunden und seiner Familie. Ruhe in Frieden, Kevin." Anfang des Monats war Campbell erst ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Crossley verabschiedet "einen wahren Gentleman"

Für Everton machte Campbell zwischen 1999 und 2005 insgesamt 145 Pflichtspiele sowie 45 Tore, für West Bromwich waren es 45 Partien und sechs Treffer und für Nottingham 38 Einsätze (neun Tore). Seine einzige Auslandsstation bestritt Campbell bei Trabzonspor (1998/99), seine Karriere beendete er zum 1. Juli 2007 in Diensten von Cardiff City.

Mark Crossley, der einst bei Nottingham mit Campbell spielte, schrieb bei X: "Das Leben kann manchmal so grausam sein. Die Nachricht vom Tod meines ehemaligen Teamkollegen Kevin Campbell hat mich zutiefst erschüttert. Er war ein wahrer Gentleman, ein großartiger Spieler, ein leuchtendes Licht in der Kabine, ein lebenslustiger Kerl."