32 Spiele, 31 Scorerpunkte: Cottbus holt Alglienicke-Kapitän Cigerci

Der FC Energie Cottbus hat nach dem Drittliga-Aufstieg erneut in der Regionalliga Nordost zugeschlagen und Tolcay Cigerci verpflichtet. Der 29-Jährige Spielmacher überragte in den vergangenen beiden Spielzeiten bei der VSG Altglienicke.

Auf der Suche nach Verstärkungen für die 3. Liga ist der FC Energie Cottbus bei einem weiteren Konkurrenten aus der abgelaufenen Regionalliga-Nordost-Saison fündig geworden. Nach Angreifer Romario Hajrulla (Rot-Weiß Erfurt) wechselt Tolcay Cigerci, Kapitän der VSG Altglienicke, in die Lausitz.

Der 29-jährige offensive Mittelfeldspieler führte den Klub in der abgelaufenen Saison als Kapitän auf das Feld und steuerte beeindruckende 31 Torbeteiligungen in 32 Ligaspielen bei. Mit 20 Treffern und elf Vorlagen verhalf er der Mannschaft zu Platz 6 in der Abschlusstabelle.

Tolcay ist ein fantastischer Spieler und seine Leistungen bei Altglienicke waren herausragend. Claus-Dieter "Pele" Wollitz

Schon in der Vorsaison hatte der jüngere Bruder des ehemaligen Bundesliga-Profis Tolga Cigerci 14 Tore und 15 Vorlagen in 34 Spielen für die VSG gesammelt. "Tolcay ist ein fantastischer Spieler und seine Leistungen bei Altglienicke waren herausragend. Das wissen nicht nur wir", blickte Energie-Coach Claus-Dieter "Pele" Wollitz auf die vergangenen Leistungen seines Neuzugangs.

Entsprechend habe man "schon einige Zeit" Kontakt zu dem Spielmacher gepflegt, den man nun von einem Wechsel überzeugen konnte. "Tolcay weiß, wie Fußball funktioniert und genau, was er will, das wurde in unseren Gesprächen sehr deutlich. Er hat sich klar dazu bekannt, mit unserem Team in der 3. Liga spielen und sich hier einer neuen Aufgabe stellen zu wollen", erklärte Wollitz, der die "enorme fußballerische Qualität" und Erfahrung Cigercis als besonders wichtigen Faktor "in dieser komplizierten 3. Liga" betrachtet.

Siebte Senioren-Station für Cigerci

Für Cigerci, der in der Jugend des VfB Peine und beim VfL Wolfsburg ausgebildet wurde, ist es bereits die siebte Station im Seniorenbereich. Über den Hamburger SV, für den er in der Bundesliga debütieren durfte und wo er 30-mal für die Zweitvertretung auflief, Greuther Fürth (zwölf Profi- und 29 Regionalliga-Einsätze) und den Berliner AK fand er 2020 erstmals nach Altglienicke, verließ den Verein nach einem Jahr, kehrte nach jeweils halbjährigen Stationen bei Viktoria Berlin - wo er seine ersten 14 Drittliga-Einsätze sammelte (sieben Tore, sieben Vorlagen) - und Samsunspor aber 2022 wieder zurück. In Cottbus sollen nun weitere Einsätze in Liga 3 hinzukommen.

Zusätzlich verkündeten die Cottbusser eine weitere Personalentscheidung: Timmy Thiele hat seinen Vertrag für die kommende Saison verlängert. Der 32-jährige Mittelstürmer steuerte zehn Tore und sieben Vorlagen in 29 Ligaspielen zum Aufstieg bei.