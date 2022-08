32.200 Euro weniger: DFB reduziert hohe Geldstrafe gegen Hansa Rostock

Das DFB-Sportgericht hat zwei Geldstrafen gegen Hansa Rostock reduziert. Es geht um 32.200 Euro.

Nach einer mündlichen Verhandlung am Freitag teilte der DFB mit, dass die am 1. August verhängte Buße in Höhe von 137.925 Euro wegen unsportlichen Verhaltens in sieben Fällen um 32.200 Euro verringert wurde. Damit beträgt das Strafmaß jetzt 105.725 Euro, wovon bis zu 35.100 Euro für sicherheitstechnische, infrastrukturelle oder gewaltpräventive Maßnahmen verwendet werden können. Diese sind dem DFB bis zum 31. Dezember 2022 nachzuweisen.

"Das Sportgericht hat bei der Urteilsfindung berücksichtigt, dass Hansa Rostock erhebliche Maßnahmen unternommen hat, damit Zuschauerfehlverhalten möglichst vermieden wird", sagte Stephan Oberholz, Vorsitzender des DFB-Sportgerichts.

Die Vorfälle hatten sich in den Spielen gegen den FC St. Pauli am 2. April (1:0) und gegen den Hamburger SV (2:3) am 15. Mai zugetragen. Hansa konnte mehrere Täter ermitteln, was gemäß Strafzumessungsleitfaden zur Reduzierung der Strafe beitrug.