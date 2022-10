30 Strafsekunden für Alonso - Vettel & Co. rücken vor

Fernando Alonso ist beim Großen Preis der USA nachträglich aus den Punkterängen gerutscht. Auch Sebastian Vettel profitierte.

Doch keine Punkte in Austin: Fernando Alonso. picture alliance / HOCH ZWEI

Nach einem Protest des Haas-Rennstalls wurde das Ergebnis beim Großen Preis der USA nach Rennende korrigiert. Fernando Alonso erhielt in Austin eine nachträglich ausgesprochenen Durchfahrtsstrafe, kassierte dadurch 30 Strafsekunden und rutschte aus den Punkten auf Platz 15.

Dadurch rückte Sebastian Vettel vom achten auf den siebten Rang vor. Auch Kevin Magnussen (von neun auf acht), Yuki Tsunoda (von zehn auf neun) und Esteban Ocon (von elf auf zehn) profitieren im Punktebereich.

Protest gegen Perez bleibt ohne Erfolg

Haas hatte auch gegen Red-Bull-Pilot Sergio Perez protestiert, der aber freigesprochen wurde. Perez und Alonso waren beschuldigt worden, mit durch Schäden unsicheren Autos gefahren zu sein. Die Rennstewards zählten in einem über zweistündigen Verfahren auch die Rennleitung in Austin an, da während des Rennens trotz mehrmaliger Haas-Hinweise keine Warn-Flagge ausgegeben worden war.





Alonso war dem Urteil zufolge zu lange mit einem kaputten rechten Seitenspiegel gefahren. Der Spiegel war beim Crash mit Lance Stroll im Aston Martin kaputtgegangen, als der Spanier mit hoher Geschwindigkeit aufgefahren war. Beim anschließenden Boxenstopp war nur der Frontflügel getauscht worden, der Spiegel wurde nicht beachtet. Der Außenspiegel war später dann abgebrochen - in dem Moment als Alonso Magnussen im Haas überholen wollte.



Das Auto von Perez war bereits in der Anfangsphase beschädigt worden, Red Bull selbst hatte darauf hingewiesen und klargemacht, dass keine weiteren Teile mehr abbrechen konnten. Perez wurde am Ende Vierter.

Weltmeister Max Verstappen hatte das Rennen am Sonntagabend (MESZ) trotz eines verpatzten Boxenstopps vor Lewis Hamilton und Charles Leclerc gewonnen. Polesetter Carlos Sainz war in der ersten Kurve rausgeflogen.