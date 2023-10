30 Jahre DEL: Retrotrikots und von Thurn und Taxis

Im kommenden Jahr wird die Deutsche Eishockey Liga 30 Jahre alt. Angesichts des nahenden Jubiläums gibt es schon bald ein paar Besonderheiten.

Die Liga spricht von "Nostalgie-Euphorie" anlässlich ihres näher rückenden 30-jährigen Bestehens. Und die DEL unterfüttert dies mit ein paar besonderen Maßnahmen.

Wenn sich am 5. November die Gründungsmitglieder Augsburg und Nürnberg zum Duell gegenüberstehen, werden die beiden Teams in den Original-Trikots wie damals in den Neunziger Jahren auflaufen. Insgesamt soll die Stadionatmosphäre in der Fuggerstadt nostalgisch anmuten.

Ein Nostalgie-Fest mit großen Emotionen für das Eishockey, für die Fans, Klubs, Spieler und auch für mich. Fritz von Thurn und Taxis

Am Reportermikrofon von "MagentaSport": Fritz von Thurn und Taxis. Der 73-jährige TV-Journalist ist seit einigen Jahren im Ruhestand, kehrt zu besonderen Anlässen jedoch immer wieder ans Mikro zurück. "Dieses Retro-Spiel ist ein wunderbarer Anlass, um als aktiver Part live dabei zu sein. Es wird ein ganz besonderes Spiel werden. Ein Nostalgie-Fest mit großen Emotionen für das Eishockey, für die Fans, für die Klubs und Spieler und auch für mich", sagte von Thurn und Taxis, anno 1994 Kommentator des ersten DEL-Spiels zwischen dem AEV und den damals als "Maddogs" firmierenden Münchnern.

Vier Retro-Spiele

Insgesamt umfasst die Retro-Tour der DEL vier Partien, involviert sind auch die Eisbären Berlin und die Adler Mannheim. Die einzelnen Termine: Nürnberg gegen Augsburg am 28. Dezember, Berlin gegen Augsburg am 16. Februar sowie Mannheim gegen Nürnberg am 23. Februar.