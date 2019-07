So wie Batista Meier! Die Bayern spielen eine Ecke von links kurz. Rochelt passt in den Rücken der Abwehr zu Batista Meier, der aus dem linken Halbfeld aus 20 Meter Entfernung knallhart abschließt. Mit Hilfe des linken Innenpfostens fliegt der Ball in die Maschen - 2:1.