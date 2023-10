Spieler des Tages

Was für eine Woche für Max Schulze Niehues! Am Mittwoch wurde der Preußen-Keeper erstmals Papa, weshalb er beim Pokal-Hit gegen die Bayern abends zuvor fehlte. Vielleicht auch angestachelt von der Top-Leistung seines Vertreters Johannes Schenk setzte er in Duisburg noch einen drauf, vereitelte fünf Großchancen der Zebras - und rettete so einen Punkt. "Wir sollten glücklich sein damit", sagte er.

Thomas Rellmann