Spieler des Tages

Nie war der Begriff des Alleinunterhalters so treffend wie bei Jannik Mause (25). Beim 4:1-Auswärtssieg des FCI gegen Freiburg II gelang dem Angreifer nicht nur sein erster Doppelpack in der 3. Liga, sondern er war auch an den beiden anderen Schanzer-Treffern beteiligt. Der Ex-Aachener ist in der neuen Spielklasse angekommen, traf zum 1:0 (17.) und 2:0 (61.) und kassierte nach Abpfiff dafür noch eine Extra-Belohnung. Mit sechs Treffern in sieben Spielen ist er nun auch alleiniger Spitzenreiter der Torjägerliste.

Bernd König