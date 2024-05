Spieler des Tages

Ein Tor erzielte er selbst, den Elfmeter zum zweiten holte er heraus: Der Brasilianer Leo Scienza überragte beim 2:1 des SSV Ulm bei Borussia Dortmund II einmal mehr und krönte so eine ohnehin schon überaus starke Saison.

Was bei dem 25-Jährigen auffällt: In gewissen Partien läuft gefühlt jede Offensivaktion über ihn, so war es nun auch beim BVB. Oft genug, aber nicht immer springen dabei Treffer heraus. Wenn beides zusammenkommt, ergibt sich eine fast perfekte Leistung.

Nadine Vogt