Spieler des Tages

Rodney Elongo-Yombo ist dabei, sich in der Stürmer-Hierarchie bei Borussia Dortmund II nach ganz oben zu spielen. Der 22-Jährige blüht in diesen Wochen auf, erzielte sechs seiner neun Saisontore nach der Winterpause, zwei davon nun beim 5:0-Kantersieg in Lübeck. Für den Linksaußen war der Doppelpack beim VfB bereits der zweite in dieser Spielzeit. Damit treibt der Stürmer, der noch bis 2025 beim BVB unter Vertrag steht, seinen Marktwert mächtig nach oben.

Daniel Mertens