Spieler des Tages

"Wir sind alle mit Wut im Bauch in das Spiel gegangen", erklärte Simon Stehle nach dem 3:1-Erfolg in Dresden mit Blick auf das bittere Pokal-Aus gegen Kaiserslautern (0:2) unter der Woche. Bei ihm selbst schien die Wut noch größer gewesen sein, nachdem er trotz häufig guter Joker-Leistungen bisher nur selten in der Startelf stand. Dass er auch von Beginn zu überzeugen weiß, bewies er am Sonntag eindrucksvoll.

Mit seinem Doppelpack und damit den Saisontoren vier und fünf führte er den FCS zum Sieg und damit zurück ins Aufstiegsrennen der 3. Liga. Der im vergangenen Sommer als Jacob-Ersatz geholte 22-Jährige war nach einem kapitalen Bock von Dresdens Paul Will in Höhe der Mittellinie hellwach und stellte nach einem energischen Sprint über den halben Platz sowie einem coolen Abschluss gegen Kevin Broll zunächst auf 2:0 (51.).

Nach zu kurzer Abwehr Brolls wenig später fackelte Stehle nicht lange und verwandelte per Direktabnahme aus halbrechter Position vorentscheidend auf 3:0 (60.)

aho, aw