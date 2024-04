Spieler des Tages

Nach einem starken Start ist es still geworden um Ingolstadts Winterneuzugang Sebastian Grönning (27) vom spanischen Drittligisten CD Castellon. Beim 3:0-Erfolg in Unterhaching brachte sich der Joker, der in der 76. Minute ins Spiel kam, nachhaltig in Erinnerung. Der Angreifer nutzte ein Hachinger Geschenk für seinen Treffer zum 2:0. Danach bereitete er das 3:0 durch seinen ebenfalls eingewechselten Teamkollegen Maximilian Dittgen mit einer Kopfballvorlage vor.

bk