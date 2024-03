Spieler des Tages

Dass der vom 1. FC Köln ausgeliehene Flügelstürmer Marvin Obuz für Rot-Weiss Essen ein großer Gewinn ist, zeigte sich sehr schnell in dieser Saison. Der 22-Jährige verpasste noch keine Partie, hatte allerdings nach elf Spieltagen erst ein Tor und eine Vorlage auf dem Konto. Seitdem aber liefert Obuz beständig, war in den folgenden 19 Spielen an 18 Treffern direkt beteiligt und steht nun bei 20 Scorerpunkten - nur der Ingolstädter Jannik Mause (21) hat mehr.

Vorläufiger Höhepunkt war das 4:0 gegen den BVB II, bei dem er die ersten drei Tore sehenswert vorbereitete. Auch dank Obuz darf RWE weiter vom Aufstieg träumen. Dass es für ihn selbst mindestens eine Liga nach oben geht, gilt als sicher.

Ralf Debat