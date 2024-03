Spieler des Tages

Mit seinen drei Treffern gegen Lübeck, seinem ersten Dreierpack in der 3. Liga, unterstrich Maximilian Breunig seine starke Verfassung. Die hatte er schon im Sommer, durfte sogar bei den Profis mittrainieren, wurde aber von kleineren Verletzungen ausgebremst.

Nun ist der 23-Jährige so richtig in Schwung gekommen, erzielte sechs Treffer in den vergangenen vier Partien und sendete damit auch ein dickes Empfehlungsschreiben. Gegen Lübeck hätten es noch ein oder zwei Tore mehr sein können.

lk