Spieler des Tages

Gäbe es eine ähnliche Auszeichnung wie im Basketball, Ole Pohlmann bekäme zweifellos den MVP-Award als wertvollster Spieler seines Teams in dieser Saison. Der Offensivgeist der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund dreht immer weiter auf. Nach drei Vorlagen in der Vorwoche beim 5:2 gegen den SC Verl legte der 22-Jährige nun gar drei Tore (zwei per Elfmeter) und eine Vorlage beim 4:3 in Unterhaching nach - und empfahl sich einmal mehr für höhere Aufgaben.

Daniel Mertens