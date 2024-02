Spieler des Tages

Ob es an den Schuhen lag, die er tags zuvor im Training erstmals getragen hatte? So oder so: Erneut zeigte der 19-jährige Livan Burcu, warum er beim SV Sandhausen als Entdeckung der Saison gilt. Technisch anspruchsvoll erzielte der bei Eintracht Frankfurt ausgebildete Offensivspieler den zwischenzeitlichen 3:3-Ausgleich gegen Jahn Regensburg - und krönte seine Leistung dann mit dem vorentscheidenden 5:3 im Stile eines echten Torjägers.

Michael Postl