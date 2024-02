Spieler des Tages

Sieben Treffer in einem Spiel sind mehr als in den fünf Partien zuvor - gegen Lübeck klappte bei der SGD fast alles. In der Entstehung des Spektakels spielte Niklas Hauptmann (27) die Schlüsselrolle.

Der Mittelfeldmotor ging voran und bewies Intuition, als er einen abgefälschten Schuss per Kopf früh zum 1:0 ins Tor lenkte. Mit Willen und Können ebnete er den Weg zum 3:0 von Lemmer, mit Mut und Kraft provozierte er bei seinem abgefälschten Fernschuss das 6:2.

lb