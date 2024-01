Spieler des Tages

Als Mirnes Pepic im Sommer nach Aue kam, zweifelten einige. Schließlich hat er in seiner ersten Zeit beim FCE von 2016 bis 2018 in nur acht Spielen keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Doch seine Kritiker hat der 28-Jährige längst überzeugt, nicht erst seit Samstag.

Was er aber gegen Lübeck zeigte, war sehenswert, geht auf der Sechser-Position in dieser Liga kaum besser. Er war an allen gefährlichen Szenen beteiligt, half in der Abwehr aus und schoss am Ende das 2:0. Pepic ist der wichtigste Mann beim FCE derzeit.

Thomas Nahrendorf