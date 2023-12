Spieler des Tages

Mit zwei Treffern hatte Niklas Kölle entscheidenden Anteil am 4:2-Sieg des MSV Duisburg gegen die U 23 des SC Freiburg. Der offensive Flügelspieler, der sich am 1. Spieltag beim 1:1 in Freiburg eine Schulterverletzung zugezogen hatte und danach bis Mitte November ausgefallen war, hat zur alten Stärke zurückgefunden. Es war sein erster Doppelpack seit dem 29. April, als die Zebras 4:0 in Bayreuth gewannen. Den 24-Jährigen zeichnen Tempo und Abschlussstärke aus.

Dirk Retzlaff