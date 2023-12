Spieler des Tages

Raphael Schifferl war in seiner Karriere noch nie Torhüter. Eine torhüterähnliche Leistung ließ den 24-jährigen Innenverteidiger jedoch zu einem der beiden Matchwinner avancieren. Der Österreicher fiel nämlich neben seinen vielen gewonnenen Zweikämpfen bei drei kurz vor der Torlinie mit dem Fuß geklärten Aktionen auf. Sein verursachter Elfmeter - bezeichnenderweise nach einem Schuss an die Hand - war zu verschmerzen und in die Kategorie "Pech" einzuordnen.

Robert M. Frank