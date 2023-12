Spieler des Tages

"Dass ich den Ball in diesen Situationen bekomme und zweimal treffe ist der pure Wahnsinn", sprudelt es aus dem überglücklichen David Kopacz (24) nur so heraus. Hinzu kommt, dass der Mittelfeldspieler, der in den letzten fünf Partien viermal getroffen hat, auch noch das 1:0 von Torjäger Jannik Mause mustergültig vorbereitet hat und in der kalten Jahreszeit richtig heißgelaufen ist.

bk