Spieler des Tages

Altes Eisen? Heißes Eisen! Mit 35 erzielte Dresdens Kapitän Stefan Kutschke seinen ersten Dreierpack in der 3. Liga und seinen ersten seit April 2017, beim 3:3 der Dynamos in Stuttgart - das war allerdings in Liga 2. "Ich habe auch kurz überlegt", berichtet Kutschke, "aber ja: Bisher war in der 3. Liga ein Doppelpack das höchste der Gefühle."

Er unterstrich damit seine Bedeutung für die SGD: Identifikationsfigur für die Fans, Ansprechpartner für den Trainer - und ein Eckpfeiler der Mannschaft.

Thomas Nahrendorf