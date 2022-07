3. Liga: Termine, Modus, Favoriten, TV

Osnabrück und Duisburg eröffnen am 22. Juli die 3. Liga. Fragen und Antworten zur Saison 2022/23.

Wann ist der Start, wann ist Schluss?

Am 22. Juli 2022 steigt das Eröffnungsspiel zwischen Osnabrück und Duisburg (19 Uhr), am 27. Mai 2023 der 38. und letzte Spieltag in der 3. Liga.

Wer sind die Favoriten?

Naturgemäß tauchen die drei Zweitliga-Absteiger Dresden, Aue und Ingolstadt im Favoritenkreis auf. 1860 München (2.), Osnabrück (5.), Mannheim (6.) lieferten in der Rückrunde der vergangenen Saison ab und zählen zum engeren Kreis. Zudem macht der 1. FC Saarbrücken keinen Hehl daraus, ganz vorne mitmischen zu wollen.

Wer ist neu in der 3. Liga?

Aufgestiegen aus der Regionalliga sind Rot-Weiss Essen (West), die SpVgg Bayreuth (Bayern), der VfB Oldenburg (Nord) und die SV Elversberg (Südwest). Nur die SVE besitzt Drittliga-Erfahrung (Saison 2013/14), nach einer Spielzeit stand aber schon wieder der Abstieg.

Wie ist die Abstiegsregelung?

Unverändert, vier Vereine müssen auch 2022/23 den Gang in die jeweiligen Regionalligen antreten.

Wie ist die Aufstiegsregelung?

Der Meister und der Tabellenzweite steigen auch 2022/23 wieder direkt in die 2. Bundesliga auf, der Tabellendritte kämpft in zwei Spielen mit dem Tabellen-16. der 2. Bundesliga um einen Platz im deutschen Unterhaus.

Welche Rolle spielt der 4. Platz?

Mit dem 4. Tabellenplatz sichert man sich am Ende der Saison einen Platz in der 1. Runde des DFB-Pokals.

Wo sind die Spiele der 3. Liga zu sehen?

Alle Partien aus der 3. Liga sind bei Magenta Sport im Livestream zu sehen, die Telekom hält die TV-Rechte der 3. Liga. Einzelne Live-Spiele werden auf ARD-Regionalsendern übertragen.

Gibt es eine Winterpause?

Aufgrund der WM 2022 macht auch die 3. Liga eine längere Pause. Der 17. Spieltag geht um das Wochenende 12./13. November 2022 über die Bühne, die Vereine steigen dann um das Wochenende 14./15. Januar 2023 wieder in den Spielbetrieb ein.

Wer hat am meisten Drittliga-Erfahrung?

Der SV Wehen Wiesbaden geht seit Einführung der 3. Liga 2008/09 mit zwei Abstechern in die 2. Bundesliga nun bereits in seine zwölfte Saison in der 3. Liga. Hier geht's zur Ewigen Tabelle der 3. Liga.

Wer setzt sich oben durch, wer richtet den Blick nach unten?

Hier geht's zum Tabellenrechner.