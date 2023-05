3. Liga: Mögliche Entscheidungen am 37. Spieltag

In der 3. Liga könnte es an diesem Wochenende sowohl an der Spitze als auch im Keller weitere Entscheidungen geben. Ein Überblick...

Meisterschaft: An der Tabellenspitze könnte die SV Elversberg an diesem Wochenende für erste Klarheit sorgen. Gewinnt die SVE das direkte Duell mit dem SV Wehen Wiesbaden (Samstag, 14 Uhr), stünde die Mannschaft von der Kaiserlinde bei einem Punktverlust des SC Freiburg II sogar vorzeitig als Meister der 3. Liga fest.

Aufstiegsrennen: Ein Elversberger Remis gegen Wiesbaden würde den Gang in die 2. Bundesliga hingegen nicht automatisch perfekt machen. Hierfür dürfte sowohl Dynamo Dresden im Montagsspiel bei Kellerkind Meppen (19 Uhr) sowie Saarbrücken in Duisburg (Sonntag, 14 Uhr) nicht gewinnen.

Aus dem derzeitigen Fünfkampf (Freiburg II nicht aufstiegsberechtigt) um die zwei direkten Aufstiegsplätze und den Aufstiegsrelegationsrang, könnte am vorletzten Spieltag derweil ein Dreikampf zwischen Elversberg, Dresden und Wiesbaden werden. Sollte nämlich der SVWW in Elversberg sowie Dresden in Meppen siegen und gleichzeitig Osnabrück bei Viktoria Köln (Samstag, 14 Uhr) sowie Saarbrücken in Duisburg verlieren, würden sowohl die Aufstiegsträume des VfL als auch die des FCS endgültig platzen.

Klassenerhalt: Den Verbleib in der 3. Liga könnten an diesem Spieltag Rot-Weiss Essen und der Hallesche FC feiern. Im direkten Aufeinandertreffen der Tabellennachbarn (Samstag, 14 Uhr) würde RWE schon ein Unentschieden ausreichen, um Planungssicherheit für die nächste Saison zu erhalten. Der HFC hingegen wäre bei einem Remis nur gesichert, sollte Oldenburg gegen Zwickau verlieren (Sonntag, 13 Uhr) und Meppen Dynamo Dresden nicht schlagen.

Demzufolge wäre Essen mit einem Dreier ebenfalls sicher für ein weiteres Jahr in Liga drei - wiederum könnten auch den Hallensern drei Punkte unter einer Bedingung für den Klassenerhalt ausreichen. Siegt Halle und sammelt Oldenburg am Tag darauf gegen Zwickau maximal einen Zähler, spielt der HFC nächstes Jahr die zwölfte Spielzeit in Folge in der 3. Liga. Treten diese beiden Ergebnisse ein, wäre dazu auch RWE trotz der Niederlage gerettet.

Abstieg: Bayreuth und Zwickau stehen bereits als Absteiger fest, Meppen und Oldenburg könnten nun unfreiwillig nachziehen. Wie angesprochen, würde ein Sieg von Halle gegen RWE den Abstieg der beiden Teams bedeuten - lediglich Oldenburg könnte sich mit einem Sieg gegen Zwickau noch eine theoretische Chance wahren.

Verliert sowohl der VfB gegen Zwickau als auch Meppen gegen Dresden, könnte Halle mit einem Punktgewinn gegen RWE die zwei noch ausstehenden Abstiegsplätze ebenfalls endgültig fix machen.

Während für den SVM ein Remis bei gleichzeitigem Punktgewinn der Hallenser nicht mehr ausreichen würde, wären die Oldenburger mit selbiger Konstellation allerdings immerhin noch nicht fix abgestiegen. Aufgrund der deutlich schlechteren Tordifferenz des VfB (-20) im Vergleich zum HFC (-12) dürfte jedoch auch das aller Voraussicht nach nicht ausreichen.

