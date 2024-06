3. Liga im Blick: Taritas verlässt Phönix Lübec

Der 1. FC Phönix Lübeck muss künftig ohne Vjekoslav Taritas auskommen. Wie die Adler am Sonntag bekanntgaben, will sich der 24-jährige Stürmer einem Drittligisten anschließen. "Wir drücken die Daumen, dass dein Wunsch in Erfüllung geht und bedanken uns für deine tolle Spielzeit als Adler", schreibt der Verein in einer Meldung. Taritas kam vergangenen Sommer vom VfB Lübeck und traf in 32 Regionalliga-Spielen 11-mal.