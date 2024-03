3. Liga Handball Männer: Ergebnisse und Tabellen

Das Wochenende in der 3. Handball Liga lieferte am letzten Wochenende einige überraschende Ergebnisse, im Nord-Osten büßte Spitzenreiter MTV Braunschweig beim Tabellenelften überraschend einen Punkt ein. Die Spitzenreiter der Tabellen der drei weiteren Staffeln hielten sich hingegen ebenso schadlos wie ihre Verfolger. Im Kampf um den Klassenverbleib konnten einige Teams derweil wichtige Punkte einfahren. Dieses Wochenende stehen lediglich einige Nachholspiele an.

Sportlich qualifizieren sich am Ende die ersten beiden Teams für die Meisterrunde, bei einem Verzicht oder fehlender Aufstiegsberechtigung können auch der Dritte oder Vierte noch nachrücken. Im Nord-Osten haben sich der MTV Braunschweig und der HC Empor Rostock schon einen deutlichen Vorsprung erspielt.

Auch im Nord-Westen sind die Topteams Eintracht Hildesheim und TV Emsdetten weit enteilt. Im Süd-Westen führt der TuS Ferndorf die Liga klar an, als Zweiter ist die HSG Krefeld klar auf Kurs. Spannung herrscht vor allem im Süden, hier haben Spitzenreiter HSG Konstanz und Verfolger HC Oppenweiler/Backnang nur zwei bzw. drei Zähler Polster auf die SG Leutershausen.

Die Mannschaften auf den Plätzen 14-16 steigen am Saisonende ab, nur bei Verzichten aus den 4. Ligen könnte es noch zu einer Relegationsrunde kommen. Im Nord-Osten hat die SG Hamburg-Nord aktuell drei Zähler Rückstand auf das rettende Ufer, auch für die TSV Burgdorf II und den HSV Insel Usedom rückt der Abstieg näher.

Im Nord-Westen sind aktuell die Ahlener SG und der MTV Großenheidorn punktgleich auf den Plätzen 13 und 14 - das Hinspiel hatten die Westfalen schon deutlich mit 40:23 gewonnen, so dass sie aktuell Rang 13 belegen. Dahinter sind noch der VfL Fredenbeck und die SG LIT 1912 II.

Im Süd-Westen ist die Situation sogar noch schärfer. Schlusslicht TSG Haßloch ist nur zwei Zähler hinter dem Tabellenzehnten Bergische Panther. Dazwischen haben alle Teams 14 Punkte gesammelt.

Im Süden deutet hingegen alles auf eine frühzeitige Entscheidung hin, der VfL Waiblingen und die TGS Pforzheim sind schon abgeschlagen, HT München geht mit drei Zählern Rückstand auf die Jung-Gallier von Balingen-Weilstetten II in die letzten acht Spieltage.

3. Handball Liga Nord-Ost

In der Staffel Nord-Ost der 3. Handball Liga büßte Spitzenreiter MTV Braunschweig durch ein überraschendes Remis beim Tabellenelften, dem Stralsunder HV, einen Punkt ein. Der HC Empor Rostock konnte als ärgster Verfolger so am Sonntag mit einem Erfolg gegen die HSG Ostsee N/G auf drei Punkte heranrücken. Auf den dritten Platz verbesserte sich die Reserve der Füchse Berlin mit einem Sieg gegen den Oranienburger HC, der bereits in der Vorwoche verloren hatte. Im Tabellenkeller konnte Burgdorf II an den Erfolg des letzten Wochenendes nicht anknüpfen und unterlag gegen Altenholz. Wichtige Punkte im Kampf um den Klassenverbleib fuhren unterdessen Anhalt Bernburg und der HC Burgenland ein.

letzter Spieltag 09.03.2024 HSG Eider Harde SV Anhalt Bernburg 27:30 (13:17) 09.03.2024 SC DHfK Leipzig II SG Hamburg-Nord 33:30 (16:12) 09.03.2024 Füchse Berlin II Oranienburger HC 35:33 (16:17) 09.03.2024 HSV Insel Usedom TSV Anderten 31:32 (16:19) 09.03.2024 HC Burgenland SC Magdeburg II 33:24 (13:12) 09.03.2024 Stralsunder HV MTV Braunschweig 32:32 (13:13) 09.03.2024 TSV Burgdorf II TSV Altenholz 28:36 (15:17) 10.03.2024 HC Empor Rostock HSG Ostsee N/G 36:28 (17:13) 16.03.2024 TSV Altenholz Oranienburger HC 36:30 (18:15)

Pl. Team Sp. TD Pkt. 1. MTV Braunschweig 22 +139 39:5 2. HC Empor Rostock 22 +91 36:8 3. Füchse Berlin II 22 +40 29:15 4. TSV Altenholz 22 +58 28:16 5. SC Magdeburg II 22 +37 27:17 6. Oranienburger HC 22 +42 27:17 7. TSV Anderten 22 +13 23:21 8. SC DHfK Leipzig II 22 +7 23:21 9. HSG Eider Harde 22 +12 22:22 10. HSG Ostsee N/G 22 -46 18:26 11. Stralsunder HV 22 -10 18:26 12. HC Burgenland 22 -64 17:27 13. SV Anhalt Bernburg 22 -45 15:29 14. SG Hamburg-Nord 22 -80 12:32 15. TSV Burgdorf II 22 -81 10:34 16. HSV Insel Usedom 22 -113 8:36

nächster Spieltag 22.03.2024 HSG Ostsee N/G HSG Eider Harde 20.30h 23.03.2024 SV Anhalt Bernburg Stralsunder HV 17.00h 23.03.2024 Oranienburger HC HC Empor Rostock 18.30h 23.03.2024 SG Hamburg-Nord Füchse Berlin II 19.00h 23.03.2024 TSV Altenholz SC DhFK Leipzig II 19.00h 23.03.2024 TSV Anderten TSV Burgdorf II 19.00h 23.03.2024 SC Magdeburg II HSV Insel Usedom 19.00h 23.03.2024 MTV Braunschweig HC Burgenland 19.30h

3. Handball Liga Nord-West

Bereits am Freitag legte Verfolger TV Emsdetten mit einem 33:20 gegen die Ahlener SG vor, doch von dem Druck ließ sich Spitzenreiter Eintracht Hildesheim nicht beeindrucken: Der frühere Erstligist antwortete einen Tag später mit einem 36:26 in Großenheidorn. Während Gummersbach und Wilhelmshaven mit Siegen die Plätze drei und vier festigten, siegte Aurich im Mittelfeldduell in Baunatal. Die Sportfreunde Söhre machten mit dem 30:28 gegen Schalksmühle-Halver derweil einen weiteren Schritt in Richtung Klassenverbleib. Den machte auch die Lemgoer Zweite im Sonntagsspiel bei LiT II - beim Schlusslicht gelang ein 29:27-Auswärtserfolg. Mit einem Sieg im Nachholspiel gegen Großenheidorn verbesserte sich Melsungen II unterdessen auf einen einstelligen Tabellenplatz.

letzter Spieltag 08.03.2024 TV Emsdettem Ahlener SG 33:20 (13:9) 09.03.2024 Eintracht Baunatal OHV Aurich 24:27 (12:16) 09.03.2024 VfL Gummersbach II VfL Fredenbeck 36:30 (18:14) 09.03.2024 Sportfreunde Söhre SG Schalksmühle-Halver 30:28 (15:9) 09.03.2024 Wilhelmshavener HV MT Melsungen II 39:32 (18:17) 09.03.2024 MTV Großenheidorn Eintracht Hildeshein 26:36 (11:17) 10.03.2024 LiT 1912 II Team HandbALL Lippe II 27:29 (8:14) 15.03.2024 TSG Altenhagen-Heepen TuS Spenge 24:30 (11:16) 16.03.2024 MT Melsungen II MTV Großenheidorn 40:25 (19:9) 17.03.2024 OHV Aurich Team VfL Fredenbeck 33:27 (16:15)

Pl. Team Sp. TD Pkt. 1. Eintracht Hildesheim 22 +144 43:1 2. TV Emsdetten 21 +229 40:2 3. VfL Gummersbach II 22 +67 33:11 4. TuS Spenge 20 +61 30:10 5. Wilhelmshavener HV 22 +51 30:14 6. OHV Aurich 22 -11 21:23 7. Sportfreunde Söhre 21 -41 18:24 8. TSG Altenhagen-Heepen 22 -13 18:26 9. MT Melsungen II 22 -30 18:26 10. Team HandbALL Lippe II 22 -27 17:27 11. Eintracht Baunatal 22 -48 16:28 12. SG Schalksmühle-Halver 22 -50 15:29 13. Ahlener SG 21 -24 13:29 14. MTV Großenheidorn 21 -99 13:29 15. VfL Fredenbeck 22 -89 11:33 16. LiT 1912 II 22 -120 10:34

nächster Spieltag 23.03.2024 Team HandbALL Lippe II MTV Großheidorn 18.00h 23.03.2024 TuS Spenge LiT 1912 II 19.15h 23.03.2024 SG Schalksmühle-Halver Wilhelmshavener HV 19.30h 23.03.2024 VfL Fredenbeck Sportfreunde Söhre 19.30h 23.03.2024 Ahlener SG VfL Gummersbach II 19.30h 24.03.2024 Eintracht Hildesheim OHV Aurich 17.00h 24.03.2024 MT Melsungen II TSG Altenhagen-Heepen 17.00h 24.03.2024 Eintracht Baunatal TV Emsdetten 17.00h

3. Handball Liga Süd-West

In der Staffel Süd-West der 3. Handball Liga gab sich Spitzenreiter Ferndorf beim deutlichen 36:18 gegen Düsseldorf-Ratingen keine Blöße und drehte dabei insbesondere im zweiten Abschnitt auf. Verfolger Krefeld hatte mehr Mühe, drehte ein 10:14 zur Pause in Opladen aber am Ende noch zu einem 28:25-Erfolg. Rodgau Nieder-Roden gewann derweil das Verfolgerduell auf den Plätzen drei und vier gegen die HSG Saarlouis. Im Tabellenkeller konnte Aldekerk seinen Aufwärtstrend auch gegen Hanau fortsetzen, Schlusslicht Haßloch schöpft nach einem Sieg gegen Dansenberg ebenfalls neue Hoffnung - und ist als 16. nur noch zwei Pluspunkte von Platz 10 entfernt.

In einem Nachholspiel festigte Saarlouis an diesem Wochenende den vierten Platz mit einem 34:28 gegen Friesenheim II, der Tabellendritte HSG Rodgau Nieder-Roden antwortete allerdings nur einen Tag später mit zwei Punkten - das 32:31 gegen den Tabellenfünften aus Hanau war allerdings ein Krimi bis in die letzte Minute.

letzter Spieltag 08.03.2024 Longericher SC Bergische Pan. 32:28 (15:17) 09.03.2024 TV Homburg TV Gelnhausen 26:34 (12:13) 09.03.2024 TuS Ferndorf Düsseldorf-Ratingen 36:18 (14:10) 09.03.2024 HSG Rodgau Nieder-Roden HG Saarlouis 36:29 (16:10) 09.03.2024 TuS 82 Opladen HSG Krefeld 25:28 (14:10) 09.03.2024 HSG Dutenhofen/M. II Friesenheim/H II 29:30 (13:14) 09.03.2024 TV Aldekerk HSG Hanau 32:26 (15:11) 09.03.2024 TSG Haßloch KL-Dansenberg 35:33 (16:17) 15.03.2024 HG Saarlouis Friesenheim/H II 34:29 (19:12) 16.03.2024 HSG Rodgau Nieder-Roden HSG Hanau 32:31 (15:17)

Pl. Team Sp. TD Pkt. 1. TuS Ferndorf 22 +156 43:1 2. HSG Krefeld 23 +102 39:7 3. HSG Rodgau Nieder-Roden 22 +32 32:12 4. HG Saarlouis 22 +73 29:15 5. HSG Hanau 21 +21 25:17 6. Longericher SC 22 +38 24:20 7. TuS 82 Opladen 22 +22 21:23 8. TV Gelnhausen 21 +25 20:22 9. HSG Dutenhofen/M. II 21 -14 19:23 10. Bergische Pan. 21 -36 15:27 11. TV Homburg 22 -47 14:30 12. Friesenheim/H II 22 -67 14:30 13. Düsseldorf-Ratingen 22 -90 14:30 14. KL-Dansenberg 22 -75 14:30 15. TV Aldekerk 23 -41 14:32 16. TSG Haßloch 22 -99 13:31

nächster Spieltag 23.03.2024 Düsseldorf-Ratingen TV Aldekerk 18.00h 23.03.2024 Bergische Pan. TSG Haßloch 18.00h 23.03.2024 Friesenheim/H II TuS 82 Opladen 19.00h 23.03.2024 HSG Krefeld TuS Ferndorf 19.00h 23.03.2024 TV Gelnhausen Longericher SC 19.30h 23.03.2024 HSG Hanau TV Homburg 19.30h 23.03.2024 HG Saarlouis HSG Dutenhofen/M. II 19.30h 23.03.2024 KL-Dansenberg HSG Rodgau Nieder-Roden 20.00h

3. Handball Liga Süd

Auswärtssieg für den Spitzenreiter der Staffel Süd der 3. Handball Liga: Die HSG Konstanz setzte sich bei den Wölfen in Würzburg durch, allerdings hielt sich auch Verfolger HC Oppenweiler/Backnang im Spiel gegen Fürstenfeldbruck schadlos. Auswärtssiege feierte die Verfolger aus Pfullingen und Leutershausen sowie der Tabellenfünfte Pforzheim/Eutingen, der das Derby gegen die TGS mit 38:24 für sich entscheiden konnte. Im Tabellenkeller konnte sich durch die Niederlage der beiden Tabellenletzten HT München mit einem Erfolg gegen Kornwestheim etwas absetzen, auf den Tabellendreizehnten aus Balingen sind es nach deren Erfolg gegen Neuhausen/Filder aber weiter fünf Punkte.

München nutzte allerdings die Chance im Nachholspiel gegen Schlusslicht TGS Pforzheim an diesem Wochenende um wieder auf drei Punkte heranzukommen. Die SG Leutershausen zog zudem mit einem Sieg gegen Erlangen II auf den dritten Tabellenplatz, während die SG Pforzheim/Eutingen mit der Niederlage in Fürstenfeldbruck weiteren Boden einbüßte.

letzter Spieltag 09.03.2024 HC Erlangen II VfL Pfullingen 27:31 (13:18) 09.03.2024 TGS Pforzheim SG Pforzheim/Eutingen 24:38 (11:17) 09.03.2024 HT München SV Kornwestheim 37:30 (19:17) 09.03.2024 Würzburg Wölfe HSG Konstanz 30:36 (15:17) 09.03.2024 TSB Heilbronn-Horkheim Rhein-Neckar Löwen II 33:29 (20:14) 09.03.2024 HC Oppenweiler/Backnang TuS Fürstenfeldbruck 37:31 (22:15) 09.03.2024 VfL Waiblingen SG Leutershausen 25:31 (15:15) 10.03.2024 HBW Balingen-Weilst. II TSV Neuhausen/Filder 36:30 (17:16) 16.03.2024 HT München TGS Pforzheim 34:27 (16:12) 16.03.2024 SG Leutershausen HC Erlangen II 34:28 (16:14) 16.03.2024 TuS Fürstenfeldbruck SG Pforzheim/Eutingen 40:28 (21:10) 17.03.24 SV Kornwestheim TSV Neuhausen/Filder 32:29 (17:12)

Platz Team Sp TD Punkte 1. HSG Konstanz 22 +110 37:7 2. HC Oppenweiler/Backnang 21 +102 34:8 3. SG Leutershausen 21 +55 32:10 4. VfL Pfullingen 22 +55 31:13 5. SG Pforzheim/Eutingen 22 +32 29:15 6. Wölfe Würzburg 21 +54 27:15 7. SV Kornwestheim 23 +27 27:19 8. TuS Fürstenfeldbruck 23 +25 25:21 9. TSV Neuhausen/Filder 23 -22 22:24 10. HC Erlangen II 21 -16 18:24 11. TSB Heilbronn-Horkheim 21 -16 18:24 12. Rhein-Neckar Löwen II 22 -37 17:27 13. HBW Balingen-Weilst. II 22 -58 14:30 14. HT München 22 -64 11:33 15. VfL Waiblingen 22 -102 06:38 16. TGS Pforzheim 22 -145 02:42