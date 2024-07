3. Liga 2024/25: Beginn, Spielplan, Infos

Anfang August startet auch die 3. Liga in die neue Spielzeit 2024/25. Die wichtigsten Informationen rund um die kommende Saison im Überblick.

Keine drei Wochen liegen zwischen dem Finale der Europameisterschaft und dem Start der 3. Liga - auch in diesem Jahr beginnt die dritthöchste deutsche Spielklasse Anfang August. 41 Wochen lang kämpfen dann die 20 Mannschaften um die bestmöglichen Platzierungen in der 3. Liga.

Wann beginnt die 3. Liga 2023/24?

Die 17. Saison der 3. Liga beginnt mit dem Eröffnungsspiel am 02. August 2024 (19 Uhr, Begegnung noch unbekannt). Der erste Spieltag erstreckt sich dabei bis zum 4. August.

Wann sind die Relegationsspiele?

Auch in der Saison 2024/25 kämpft der Drittplatzierte der 3. Liga nach Ablauf der regulären Spielzeit in der Relegation um den Aufstieg in die Zweitklassigkeit. Die beiden Spiele gegen den Drittletzten der 2. Bundesliga sind laut Rahmenkalender für den 22. bis 27. Mai vorgesehen - eine endgültige Terminierung findet jedoch erst im kommenden Jahr statt.

Der Spielplan der Saison 2024/25

Der Spielplan für die kommende Saison erstreckt sich von August bis Mai. Beginnend mit dem Eröffnungsspiel am 2. August 2024 kämpfen die 20 Mannschaften bis zum abschließenden Spieltag am 17. Mai 2025, an dem alle Spiele gleichzeitig stattfinden.

Im Gegensatz zum Vorjahr geht es in diesem Jahr bereits nach dem 19. Spieltag, 20. bis 22. Dezember, in die Winterpause, die rund einen Monat später mit dem ersten Drittliga-Spieltag 2025 vom 17. bis 19. Januar wieder endet.

Zudem herrschen auch in der kommenden Drittliga-Saison Länderspielpausen. So ist bereits bekannt, dass die 20 Teams an den Wochenenden um den 7. September, 12. Oktober und 16. November spielfrei haben werden. Genauso ist bereits publik geworden, dass in der kommenden Spielzeit gleich vier englische Wochen ausgespielt werden. Am 24./25. September (7. Spieltag), 22./23. Oktober (11. Spieltag), 11./12. März (28. Spieltag) und am 8./9. April (32. Spieltag) findet der Spielbetrieb der 3. Liga unter der Woche statt - Anstoßzeiten und Begegnungen werden hierfür noch terminiert.

Das sind die neuen Anstoßzeiten 2024/25

Die Zuschauer der dritthöchsten deutschen Spielklasse müssen sich für die Saison 2024/25 auf keine Veränderungen bei den Anstoßzeiten einstellen: Wie bereits im Vorjahr startet der Drittliga-Spieltag mit dem Freitagsspiel um 19 Uhr. Als Kernzeit dient weiter der Samstag, fünf Partien finden gleichzeitig um 14 Uhr statt, bevor ein Topspiel um 16.30 Uhr den sechsten Tag in der Woche abrundet.

Zum Abschluss des Spieltages werden drei Spiele am Sonntag ausgetragen, beginnend mit einem Spiel um 13.30 Uhr sowie einem um 16.30 Uhr. Das frühere Montagabendspiel findet weiterhin am Sonntag um 19.30 Uhr statt.

Wer überträgt die 3. Liga?

Auch weiterhin hält der Pay-TV-Anbieter MagentaSport die Rechte an allen Spielen der 3. Liga. 68 der 380 Spiele sind jedoch auch im Free-TV bei der ARD und ihren dritten Sendern zu sehen. Die ARD hat sich nämlich die Rechte an zwei Live-Spielen pro Wochenende gesichert.