3,6 Millionen Euro Fehlbetrag: RWE-Boss Uhlig wendet sich an die Mitglieder

Auf der Jahreshauptversammlung überraschte Rot-Weiss Essen mit einem Fehlbetrag von 3,6 Millionen Euro. Vorstandsvorsitzender Marcus Uhlig wendete sich nun an die Mitglieder und betonte, die Lage sei keine Bedrohung für RWE.

RWE-Vorstandsvorsitzender Marcus Uhlig wendete sich mit einem offenen Brief an die Mitglieder. IMAGO/Revierfoto

Nach dem Klassenerhalt im ersten Jahr nach der Drittliga-Rückkehr und dem Sieg im Landespokal hätten Außenstehende wohl eine gute Stimmung auf der Jahreshauptversammlung von Rot-Weiss Essen am vergangenen Sonntag vermutet. Doch davon konnte nicht die Rede sein.

Neben der anhaltenden Trainer-Diskussion, die auch auf der JHV ausgetragen wurde - Christoph Dabrowski war nicht vor Ort -, sorgten vor allem die Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 für einen Schock bei den anwesenden Mitgliedern. Statt einem einkalkulierten Fehlbetrag von 410.000 Euro fehlten schließlich ganze 3,6 Millionen Euro.

Entsprechend schlecht war die Laune im Saal. Als die Abstimmung zur Entlastung des Vorstandes und Aufsichtsrats dann auch noch zu eng ausfiel, um sie per Handzeichen durchzuführen und Stimmzettel nicht vorbereitet wurden, nahm die Versammlung nach etwas über fünf Stunden ein vorzeitiges Ende. Die Entlastung sowie Satzungsänderungen mussten vertagt werden.

Abweichung "teils unverschuldet, teils eigenverschuldet"

Mit ein bisschen Abstand meldete sich am Mittwoch dann der Vorstandsvorsitzende Marcus Uhlig in einem ausführlichen offenen Brief zu Wort und entschuldigte sich bei allen Mitgliedern. Der 52-Jährige betonte gleich vorab: "Trotz aller Probleme befindet sich RWE in einer stabilen finanziellen Lage!"

Im Jahr 2022, das für RWE aus einer halben Regional- und einer halben Drittliga-Saison bestand, sei "einiges an Problemen und Fehlern zusammengekommen", erklärte Uhlig. "Die Planabweichung verteilte sich dabei auf zahlreiche Säulen, die teils unverschuldet, teils eigenverschuldet waren."

Auf der einen Seite habe man mit Einnahmen in Höhe von 1,2 Millionen Euro fest gerechnet, die schließlich nicht gekommen sind. Durch die Insolvenz des Hauptsponsors "Harfid" blieb eine vertraglich vereinbarte Zahlung in Höhe von 500.000 Euro aus. Diese habe man im Frühjahr 2023 dank einer Ausgleichszahlung "vollständig wieder kompensieren können".

Hinzu kommt eine fest eingeplante Spende von 700.000 Euro, die ebenfalls nicht auf dem Konto der Essener einging. "Im Jahr 2023 sind bisher 100.000 Euro der anvisierten Spende eingegangen und wir sind zuversichtlich, dass die offene Summe ebenso noch an den Verein geleistet werden wird."

"Unbewusste Fälschung tatsächlicher Finanzzahlen"

Der restliche Teil der Abweichung von etwa zwei Millionen Euro stamme aus Sach- und Personalkosten, die "teilweise durch unplanbare externe Faktoren aufgetreten und teilweise durch Fehler im Planerstellungsprozess für das Geschäftsjahr 2022" entstanden sind. Beispielhaft führte Uhlig "erheblich gestiegene Einkaufskosten für Catering, Hygienekosten, Sicherheitsmaßnahmen, Greenkeeping, Stadion und den ÖPNV" und eine "nach dem Aufstieg notwendig gewordene Personalerweiterung in der Geschäftsstelle sowie für die 1. Mannschaft" an.

Wie das passieren konnte? "Der dafür zuständige Bereich war insgesamt nicht gut aufgestellt, hier hatten sich "über die Jahre" anfällige und fehlerhafte Prozesse aufgebaut, die am Ende zu vielen handwerklichen Fehlern geführt haben. Dies hat zur unbewussten Verfälschung von tatsächlichen Finanzzahlen geführt. Die Abwesenheit eines strukturierten internen Controllings hat eine Identifizierung dieses Sachverhaltes unmöglich gemacht", gab Uhlig einen Einblick.

Eine weitere Zahl, die für Verwunderung sorgte, waren die Verbindlichkeiten, die im Jahr 2022 auf 6,4 Millionen Euro angestiegen sind. Knapp 4,9 Millionen seien davon allerdings zwei Zuwendungen, deren Rückzahlungs-Konditionen "extrem RWE-freundlich gestaltet" wurden.

"RWE muss nur dann zahlen, wenn RWE auch zahlen kann. Beide Darlehens-Verpflichtungen werden im Erfolgsfall keine großen Löcher reißen, im Misserfolgsfall sogar erst gar nicht zum Tragen kommen - eine Bedrohung der Vereinsexistenz ist somit ausgeschlossen", erläuterte Uhlig. Die restlichen Verbindlichkeiten seien mittlerweile ausgeglichen.

Zum 30. Juni soll die "schwarze Null" stehen

In Essen habe man nun Schlüsse aus dieser schwachen Bilanz gezogen. "Die Buchhaltung wurde personell neu strukturiert und die Prozesse innerhalb der Abteilung optimiert, sodass Frühwarnsysteme zukünftig Planabweichungen frühzeitig anzeigen können. Ein zusätzliches internes Controlling, in Person von Sascha Peljhan und AR-Mitglied Hans-Henning Schäfer, leistet hier weitere Unterstützung."

Mit diesen Umstellungen sei man bislang auf dem Kurs, die angepeilte "schwarze Null" für die zurückliegende Saison zum 30. Juni sogar leicht zu übertreffen. "Überschüsse werden wir auch in Zukunft benötigen, um die DFB-Auflage zu erfüllen, in jedem Geschäftsjahr einen Überschuss von mindestens 5 Prozent des "negativen Eigenkapitals" (minus 3,1 Millionen Euro zum 31. Dezember 2022, Anm. d. Red.) zu erzielen. Mit den bislang eingeleiteten Maßnahmen werden wir dieses Ziel für das Wirtschaftsjahr 2023 auch erreichen."

Die Planungen für die kommende Saison leiden jedenfalls nicht unter dieser Situation, wie der Vorstandsvorsitzende versicherte. Demnach sei man bereits "absolut konkurrenzfähig budgetiert" und arbeite an einer maßvollen Erhöhung dieses Budgets - jedoch erst dann, "wenn es uns gelingt, zuvor zusätzliche finanzielle Mittel zu generieren".

Uhlig kündigt transparentere und regelmäßigere Kommunikation an

Die aktuelle Lage sei "nicht schön, aber sicherlich nicht bedrohlich für Rot-Weiss Essen", wie Uhlig klarstellte. "Wir haben Fehler gemacht! In unserer Planung, in unserer Kommunikation. Das wollen und werden wir ändern! Wir haben im Finanzbereich bereits sehr viel umgestellt und optimiert", hob der Vorstandsvorsitzende hevor.

Und auch die Mitglieder sollen künftig "ein solches kommunikatives Desaster nicht noch einmal erleben". Uhlig kündigt eine "nunmehr transparentere und regelmäßigere Kommunikation" an. Den Anfang soll ein Informationsabend zum Thema der wirtschaftlichen Entwicklung machen.

Abschließend stellte Uhlig klar: "Für einen echten Stimmungsumschwung sind wir verantwortlich. Dafür werden wir in den kommenden Tagen und Wochen alles erdenkliche unternehmen, um unsere Mannschaft bestmöglich zu rüsten für die Saison 23/24, auf die ich mich - trotz allem - freue!"