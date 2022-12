3,6 Milliarden Euro: Die Liga scheint aus dem Tal

Es scheint, als hätte die Bundesliga die Corona-Talsohle in Sachen Gesamtumsatz durchschritten. Denn in der vergangenen Saison 2021/22 haben die 18 Vereine der Beletage nach kicker-Informationen zusammen rund 3,6 Milliarden Euro erwirtschaftet.

2020/21 lag dieser Wert noch bei 3,47 Mrd. Euro. Was nicht zuletzt daran liegen dürfte, dass damals die Spieltagseinnahmen nahezu vollständig weggebrochen waren. Im Schnitt kamen in jener Spielzeit ob der coronabedingten Zuschauerbeschränkungen lediglich 527 Zuschauer pro Partie. Zur Verdeutlichung der Größenordnung dieser Einnahmensäule: In der letzten Vor-Pandemie-Spielzeit 2018/19 hatten die 18 Klubs über den sogenannten Spielertrag noch 520,1 Mio. Euro erlöst. Das entsprach damals einem Anteil von 12,9 Prozent an den gesamten Einnahmen. 2021/22 konnten wieder deutlich mehr Fans in die Stadien strömen, laut kicker-Statistik im Schnitt 21.038 pro Partie.

Dass die Steigerung eher überschaubar ausfällt, hat mehrere Gründe

Dass die Steigerung gegenüber 2020/21 dennoch eher überschaubar ausfällt, hat mehrere Gründe. Ein Hauptfaktor ist der 2021/22 erstmals greifende, neue Vertrag über die nationalen Medienrechte. Es gilt nach wie vor als großer Erfolg, dass es dem damaligen DFL-Chef Christian Seifert inmitten der Pandemie im Juni 2020 gelungen war, diesen mit durchschnittlich 1,1 Mrd. Euro pro Saison für Bundesliga und Unterhaus auf einem ähnlichen Niveau wie den Vorgängerkontrakt (durchschnittlich 1,16 Mrd. Euro) abzuschließen. Allerdings sind die vier Jahre dauernden Medienverträge der Liga stets auf jährliche Steigerung angelegt. Sprich: 2020/21 war in dem alten Vertragswerk die Höchstsumme vorgesehen, während 2021/22 die niedrigste Summe aus dem neuen Vertragswerk floss.

Von einstigen Ertragsspitzen vor COVID-19 ist die deutsche Beletage jedoch noch ein ganzes Stück weit entfernt. 2018/19 etwa fuhren die 18 Vereine mit 4,02 Mrd. Euro ihren bisherigen Rekordumsatz ein. Auch 2019/20, als ab März die Pandemie für Rückgänge in Sachen Spieltagseinnahmen und in der internationalen Vermarktung sorgte, waren es noch 3,8 Mrd. Euro. Doch der Trend scheint nach der Corona-Talsohle wieder in die richtige Richtung zu zeigen.

