3:4 nach 3:1 - Grubauer verliert bei Rückkehr nach Colorado

Nationaltorwart Philipp Grubauer hat bei seinem ersten Auftritt in der alten Heimat eine Niederlage kassiert.

Devon Toews (#7) trifft zum zwischenzeitlichen 3:3-Ausgleich für Colorado. Philipp Grubauer (#31) muss hinter sich greifen. NHLI via Getty Images

Mit seinem neuen Team Seattle Kraken musste Grubauer am Montagabend die bereits sechste Niederlage in Folge in der NHL hinnehmen. Der 30 Jahre alte Nationaltorhüter unterlag mit den Kraken seinem früheren Klub Colorado Avalanche 3:4. Seattle verspielte eine 3:1-Führung.

Für die Avalanche hatte Grubauer zuvor drei Jahre lang gespielt und wurde bei seiner Rückkehr von den Fans mit Applaus begrüßt.

Der zuletzt angezählte Bayer parierte 31 von 35 Schüssen auf sein Tor, konnte die Niederlage aber nicht verhindern. Seattle steht mit nur zehn Siegen aus 34 Spielen im Westen auf dem vorletzten Rang.