3:3 in Norderstedt: Diesmal kommt der HSV II nach Rückstand zurück

Bereits am Dienstag hat in der Regionalliga Nord der 4. Spieltag mit der Partie Eintracht Norderstedt gegen den Hamburger SV II begonnen. Norderstedt ist trotz zweimaligem Zwei-Tore-Vorsprungs nach dem wilden 3:3 noch immer ohne Sieg.

Der 4. Spieltag begann am Dienstag zwar mit nur einer Partie, die hatte es aber mehr als in sich. Eintracht Norderstedt wollte gegen die U 21 des Hamburger SV ihren ersten Sieg holen. Und schon in der 2. Minute sah es gut aus mit diesem Unterfangen, als Lüneburg am zweiten Pfosten eine Flanke ins Netz drückte.

Die Eintracht blieb gierig und Choi erhöhte in der 14. Minute mit einem Schuss ins kurze Eck auf 2:0. Wer weiß, vielleicht wäre es damit schon getan gewesen für ein bis dahin drückend überlegendes Norderstedt, wenn nicht Wallenborn in der 52. Minute im Strafraum die Notbremse gezogen hätte. Der Sünder sah Rot, den Elfmeter brachte Otuali im Tor unter. Aber nicht einmal 180 Sekunden später stellte Hoppe ebenfalls vom Elfmeterpunkt den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her.

Die Gäste gaben sich allerdings nicht auf und suchten weiter den Weg nach vorne. Ein Schuss von Fabisch aus der zweiten Reihe landete zum 2:3-Anschlusstreffer im Tor (67.). Jetzt war wieder alles drin, und tatsächlich, Beleme köpfte in der 78. Minute eine Hereingabe von Rexhepi zum Ausgleich ein. In der Nachspielzeit sah Norderstedts Bork wegen grobem Foulspiels noch Rot. Am Ergebnis änderte sich nichts mehr, nachdem der HSV II am Samstag gegen Jeddeloh II noch ein 2:0 in Überzahl verspielt hatte, zeigte er Dienstagabend eine herausragende Moral und steht mit acht Punkten nach vier Spielen auch tabellarisch ordentlich da, während Norderstedt seinen ersten Sieg an einem anderen Tag feiern muss.

Hildesheim will Flensburg ärgern

Neun Punkte, die hat der SC Weiche Flensburg 08 eingeheimst und darf sich am Mittwoch auf ein spektakuläres Match freuen: Mit dem VfV 06 Hildesheim ist der aktuelle Tabellendritte zu Gast. Aufgrund seiner Teilnahme an der ersten Runde des DFB-Pokals ist der VfB Lübeck noch mit einem Spiel im Rückstand. Demzufolge sind die bislang geholten sechs Zähler das Maximum für die Männer von der Lohmühle. Dort gastiert an diesem Spieltag Hannover 96 II, das zuletzt mit seiner offensiven Ausbeute höchst unzufrieden gewesen ist.

Einen erneuten Anlauf in Richtung erste Punkte unternehmen der Bremer SV in Havelse und Kickers Emden beim SSV Jeddeloh II. BW Lohne wird froh sein, überhaupt mal wieder spielen zu dürfen, bislang hat der Aufsteiger erst ein Regionalliga-Match bestreiten können, jetzt kommt Werder Bremen II.

Die drei weiteren Spiele lauten BSV SW Rehden gegen Holstein Kiel II, 1. FC Phönix Lübeck gegen den FC Teutonia Ottensen und FC St. Pauli II gegen den SV Drochtersen/Assel.