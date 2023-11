3:3 in Drochtersen/Assel: Vermeidbare Fehler kosten Meppen zwei Punkte

Der SV Meppen musste sich in Drochtersen/Assel trotz zwischenzeitlicher 2:0- und 3:2-Führung mit einem Remis begnügen.

Drochtersen beendet Meppens Siegesserie

Ohne großes Abtasten suchten beide Mannschaften ihr Glück in der Offensive. Janssen hatte die erste gute Chance für die Gäste nach sieben Minuten, traf den Ball aber nicht voll. Drochtersen/Assel war kurz darauf erstmals gefährlich nach einer Ecke. Letztlich entschärfte Meppen aber die Situation. Auf der anderen Seite zog Janssen stramm ab, Siefkes klärte zur Ecke. Der SVM übernahm nun schrittweise die Kontrolle und ging schließlich durch Janssen in Front, der eine Flanke direkt nahm (23.). Zehn Minuten später erhöhte Evseev, nachdem Keeper Siefkes im Strafraum gefoult hatte, vom Punkt. D/A kam vor der Pause aber zurück. Göttel blieb vor Schmidt cool, umspielte den Keeper und knallte die Kugel ins leere Tor (41.). Die zweite Hälfte begann ruhig, Meppen kontrollierte die Partie, erlaubte sich jedoch eine Unaufmerksamkeit und kassierte aus dem Nichts das 2:2 durch Schmiederer, der den Fehler eiskalt bestrafte. Mit dem Ausgleich drehte sich der Wind. Die Platzherren waren nun optisch am Drücker, zu Torchancen kamen sie aber nicht. Meppen schaffte es zunächst, das Spiel wieder etwas zu beruhigen und ging sogar erneut in Führun. Haritonov fand am langen Pfosten Schepp, der gegen zwei Gegenspieler stabil blieb und einköpfte (73.). Die Gastgeber witterten dennoch einen Punktgewinn, spielten weiter mutig nach vorne. Meppens Benke ging im Strafraum ungestüm zu Werke, wieder gab es Foulelfmeter. Steinmann verwandelte - 3:3 (83.). Prasse hatte bereits in der Nachspielzeit die letzte gute Möglichkeit, das Spiel doch noch einmal für Meppen zu entscheiden, Siefkes verhinderte den Einschlag aber mit einer Fußabwehr. Mit dem 3:3-Unentschieden endet Meppens Aufholjagd nach zuvor vier Siegen vorerst.