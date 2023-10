3:2 in Memmingen: Bamberg feiert Big Points im Keller

Zum Auftakt des 15. Spieltages feierte der FC Eintracht Bamberg einen wichtigen 2:1-Erfolg beim FC Memmingen und wahrt dadurch den Anschluss zu den Nichtabstiegsplätzen.

Bamberg ringt Memmingen nieder

Im Keller brennt noch Licht. Zum Auftakt des 15. Spieltages hat der FC Eintracht Bamberg das enorm wichtige Kellerduell beim FC Memmingen mit 3:2 für sich entschieden und behält dadurch die Nichtabstiegsplätze weiter im Blick. Passend zum Tenor dieses Kellerduells legten beide Teams einen etwas verhaltenen Start hin. Mit dem Ball bedeutete das zunächst auf beiden Seiten erst einmal nichts Nennenswertes in Richtung des gegnerischen Tores. Die erste wirkliche Chance führte dann jedoch prompt zum ersten Treffer - und zwar für Memmingen. Die in lila gekleideten Gäste leisteten dabei jedoch kräftige Beihilfe. Nach einem katastrophalen Abspielfehler von Felix Popp war Maier plötzlich auf und davon, zog an FCE-Keeper Dellermann vorbei und platzierte die Kugel an den herbeieilenden Bambergern vorbei im rechten oberen Eck (18.). Die Führung war allerdings nur von kurzer Dauer. In der 23. Minute brachte Ljevsic seine Farben mit einer klasse Einzelleistung zurück in die Partie. Der Offensivmann kam am rechten Sechzehnereck an die Kugel, ließ zwei FCM-Akteure stehen und zimmerte die Kugel unhaltbar ins kurze Eck. In der Folge kam Bamberg besser in die Partie, und konnte das Geschehen meist vom eigenen Tor fernhalten. Kurz vor der Pause drehten die Oberfranken die Partie dann sogar komplett. Görtler bekam nicht die nötige Beachtung der Memminger Defensive und vollendete zum 2:1-Pausenstand (43.).

Nach der Pause zog sich Bamberg noch weiter zurück als in Hälfte eins und gab die Zügel gänzlich in die Hände der Hausherren. Ähnlich wie im ersten Abschnitt wussten diese aber relativ wenig mit dem großen plus in puncto Ballbesitz anzufangen und wurden lediglich aus der Distanz gefährlich. Bamberg hingegen lauerte auf den einen alles entscheidenden Angriff, der in der 76. Minute folgen sollte. Memmingen bekam die Kugel nicht geklärt, Linz fackelte nicht lange und donnerte das Leder flach neben den linken Pfosten. Damit war der Deckel drauf auf dieser Partie. Memmingen warf zwar noch einmal alles nach vorne und kam in der zweiten Minute der Nachspielzeit durch Gräser zum 2:3-Anschlusstreffer, an der neunten Saisonniederlage änderte dies jedoch nichts mehr.