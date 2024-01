3:2 im Test gegen Kiel: Leitls Plan zum Start steht

Zuversicht beim aktuellen Tabellenachten Hannover 96 vor dem Wiederbeginn am Samstag in Elversberg: In der neuen taktischen Formation zeigen die schon im Trainingslager starken Akteure auch zurück in der Heimat eine ansprechende Form.

Von lauten Tönen wollte der Trainer nichts wissen. Das Ergebnis, der 3:2-Sieg im sowohl personell wie spielerisch auf hohem Niveau geführten Test gegen Zweitliga-Herbstmeister Holstein Kiel, war für Stefan Leitl eher eine angenehme Randnotiz. Und auch eine Kampfansage an den ersten Gegner in der Rückrunde, Aufsteiger SV Elversberg, ersparte sich der Coach.

Kurz nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in Jerez/Spanien, dem damit verbundenen Temperatursturz und den völlig veränderten Bodenverhältnissen im NLZ-Stadion in der heimischen Eilenriede freute es den 46-Jährigen viel mehr, dass seine Akteure die Umstellungen anscheinend problemlos wegsteckten.

"So ein Spiel macht mir Freude. Ein bisschen kälter ist es hier… Jetzt sind wir wieder hier, wir wussten schon, was uns erwartet", so Leitl. "Das, was wir uns vorgenommen haben, haben wir ganz gut umgesetzt und blicken jetzt einfach positiv in die Woche." Nach zwei freien Tagen beginnt ab Dienstag der Anlauf auf den Rückrundenstart.

Das 4-4-2 mit Raute funktioniert

Die neue taktische Formation, ein 4-4-2 mit Raute, habe man schon in der Hinrunde immer mal im Training eingestreut und auch in einem erfolgreichen Testspiel bei Erstligist VfL Bochum (3:1 im Oktober) praktiziert. Im neuen Jahr arbeitete das Team nun weiter daran.

"Jetzt war gerade das Verhalten in der Viererkette ein wichtiger Bestandteil, weil du natürlich mehr Raum zu verteidigen hast, anders als mit fünf Spielern." Bis auf einen kleinen Aussetzer von Linksverteidiger Derrick Köhn beim ersten Tor der Kieler klappte das gut.

Wir freuen uns jetzt auf den Start und hoffen, dass wir erfolgreich in die Rückrunde gehen." Stefan Leitl

Und: Die Mannschaft erfüllt nicht nur statisch die neuen Anforderungen, sondern adaptiert das System auch aktiv, etwa mit einem starken Pressing und Gegenpressing, das in einige gute Offensivaktionen mündete.

Trainingsleistung als Belohnung

Bei der Aufstellung gegen Kiel, die in weiten Teilen der Startelf am kommenden Wochenende entsprochen haben dürfte, "belohnte" Leitl vor allem jene Spieler, die zuvor im Trainingslager auf sich aufmerksam gemacht hatten.

Drei "Gewinner" gibt es in den drei Mannschaftsteilen: Sei Muroya etwa, der als Rechtsverteidiger den internen Wettstreit gegen Jannik Dehm vorerst für sich entschieden hat. Dazu Sebastian Ernst, der als "Zehner" in der Raute seine Vorzüge beim Initiieren gefährlicher Spielzüge ausspielte.

Und vorne "zündete" in den vergangenen Tagen Andreas Voglsammer, gegen Kiel zwar - im Unterschied zu seinem Nebenmann Nicolo Tresoldi - nicht mit einem Stürmertor, dafür aber mit zwei starken Vorlagen für die ersten Treffer, eben von Tresoldi zur 1:0-Führung, und Fabian Kunze zum zwischenzeitlichen 2:1.

Leitl: "Müssen diese Energie mit in den Wettkampf nehmen"

Fazit nach dem 3:2 gegen die KSV Holstein: Leitls Plan steht. Er habe "den Jungs" gesagt, die Energie sei gut, man spüre sie. "Auch die Jungs, die nicht von Beginn an gespielt haben, wollen dabei bleiben. Das wird wichtig sein und wir freuen uns jetzt auf den Start und hoffen natürlich, dass wir dann erfolgreich in die Rückrunde gehen."

Denn: Funktioniert hat alles bisher "nur" in der Vorbereitung, in der unter Leitl in Hannover traditionell stets alles ganz gut klappte. Um Punkte in der 2. Liga komme noch einmal ein ganz anderer Druck hinzu, weiß Leitl: "Insgesamt sind wir echt zufrieden, es sind aber alles Testspiele gewesen. Wir müssen diese Energie, diese Bereitschaft mit in den Wettkampf nehmen, vom Training hinein ins Spiel."