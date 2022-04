3:2 gegen Blau-Weiß 90: Kruschke krönt Aufholjagd des CFC Hertha 06

In der Oberliga NOFV-Nord nimmt das Aufstiegsrennen wieder mehr Fahrt auf. Während die Verfolger nämlich ihre Aufgaben erledigten, verlor Primus Blau-Weiß 90 nach 0:2-Pausenführung noch in den Schlussminuten.

Drei Partien waren für den Freitagabend angesetzt, alle drei endeten knapp - darunter auch die Begegnungen der Verfolger. Hertha Zehlendorf mühte sich zu einem späten 1:0-Erfolg gegen Schlusslicht SFC Stern 1900 Berlin. Den goldenen Treffer erzielte Obst, dessen abgefälschter Schussversuch irgendwie den Weg ins Tor fand, erst in der 89. Minute.

Schwer tat sich auch der Greifswalder FC beim 2:1-Erfolg bei der Reserve des FC Hansa Rostock, die sich für ihren engagierten Auftritt nicht belohnte. Zunächst waren allerdings die Gäste am Drücker, die mit ihrer ersten Chance in Front gingen. Appiah hielt nach einer Richardson-Hereingabe den Schlappen hin und drückte den Ball über die Linie. Knechtel hatte später sogar die Chance auf das 2:0, sein Kopfball traf aber nur Aluminium. Nach der dicken Chance für den GFC wurde auch die Hansa-U-23 offensiv aktiver und glich umgehend durch Schumacher, der von außen in die Mitte zog und den Ball sehenswert versenkte, aus. Die Gastgeber hatten anschließend sogar zwei Möglichkeiten, die Partie zu drehen. Treffen sollten dann jedoch wieder die Gäste in Person von Richardson, der diesmal von Appiah bedient wurde (39.). Der zweite Durchgang hatte dann keine großen Höhepunkte mehr parat. Hansa war um den Ausgleich bemüht, kam gegen eine stabile GFC-Defensive aber nur einmal wirklich gefährlich vor das Tor, als Bachmann eine Hahnel-Ablage verfehlte.

Wichtige Punkte für den Brandenburger SC 05

Im dritten Freitagsspiel schlug der FC Mecklenburg Schwerin den MSV Pampow zuhause dank eines Witkowski-Elfmeters mit 1:0 (54.). Samstags trennten sich der Ludwigsfelder FC und der RSV Eintracht Stahnsdorf dann torlos, während sich der Brandenburger SC 05 Süd im Kellerduell gegen Lok Stendal drei wichtige Punkte auf das Konto überwies und mittlerweile seit drei Spielen ungeschlagen ist. Mustapha legte in der 21. Minute vor. Zambaks Doppelschlag im zweiten Durchgang binnen 120 Sekunden machte den BSC-Sieg perfekt (68., 70.), der dadurch auf Platz 15 klettert.

Denn der MSV Neuruppin verlor tags darauf beim SC Staaken mit 0:3. Durchgang eins verlief noch äußerst ausgeglichen. Neuruppin stand defensiv gut und machte die Räume für den SCS, dem die Durchschlagskraft und Ideen fehlten, eng. Nach der Pause änderte sich das. Staaken agierte nun zielstrebiger und ging durch Freiwalds technisch feinen Volleyschuss in Führung (56.). Adewumi stellte in der 78. Minute nach Steinpilz-Vorarbeit dann auf 2:0 - die Entscheidung. In der 89. Minute legte der frisch eingewechselte Neumann mit seinem ersten Kontakt und mithilfe des Pfostens noch Treffer drei nach. Durch den Sieg ist der SC Staaken auch zurück im Aufstiegsrennen, das nach diesem Spieltag wieder einen weiteren Tick spannender ist.

Denn zeitgleich zum 3:0 des SCS verlor Spitzenreiter Blau-Weiß 90 Berlin seinen Gastauftritt beim CFC Hertha 06 mit 2:3 und das trotz einer 0:2-Pausenführung. Brömer (10.) und Lopes De Oliveira (28.) sorgten schon nach einer halben Stunde für einen eigentlich beruhigenden Vorsprung. Aber die Blau-Weißen schafften es nicht nachzulegen. In der Schlussphase witterten die Charlottenburger ihre Chance. Sennur verkürzte zunächst in Minute 78. Atici traf nur fünf Minuten später zum Ausgleich. Für die Pointe aus Sicht der Gastgeber sorgte dann Kruschke in der ersten Minute der Nachspielzeit. Die Blau-Weißen bleiben an der Spitze, büßen auf die Verfolger aber ein. Zudem sind mit dem SC Staaken und CFC Hertha 06 zwei weitere Teams wieder in Schlagdistanz.

Ebenfalls nicht von Erfolg gekrönt war die Auswärtsfahrt des Rostocker FC zur TSG Neustrelitz. Die Hanseaten verpassten nämlich durch eine 0:1-Pleite - Guth köpfte den einzigen Treffer des Spiels nach einer Ecke ein (32.) - wieder etwas zur Tabellenspitze aufzuschließen. Nichtsdestotrotz ist für den RFC, der drei Spiele und sieben Punkte weniger als Blau-Weiß 90 hat, noch alles möglich. Abschließend schlug Eintracht Mahlsdorf Abstiegskandidat SV Victoria Seelow noch deutlich mit 6:1.