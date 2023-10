3:1 in den USA: Nagelsmann gewinnt sein erstes Spiel als Bundestrainer

Die deutsche Nationalmannschaft hat mit 3:1 in den USA gewonnen. Der neue Trainer Julian Nagelsmann startet also gleich mit einem Erfolg.

Durfte in den USA jubeln: Julian Nagelsmann . Getty Images

Das DFB-Team lag zwar zunächst in Rückstand, gewann dann aber dank dank der Tore von Ilkay Gündogan, Niclas Füllkrug und Jamal Musiala mit 3:1. Die Begegnung fand vor 37.743 Zuschauern in Hartford statt, der Ort liegt in den USA im Bundesstaat Connecticut.

"Fußballerisch haben wir einen sehr guten Schritt gemacht", sagte Trainer Julian Nagelsmann, der erstmals als Bundestrainer an der Seitenlinie stand. Er habe in der ersten Halbzeit das Gefühl gehabt, "dass wir zu früh das Spiel entscheiden wollten". Aber er sagte auch: "Die Jungs haben in der zweiten Halbzeit wirklich sehr gut gespielt."

Am heutigen Sonntag dürfen sich die Spieler ein bisschen ausruhen, denn bald ist schon wieder ein Testspiel. Am Mittwoch (2 Uhr MEZ) steht das Duell mit Mexiko auf dem Programm. "Und dann versuchen wir gegen Mexiko einen weiteren Schritt zu machen", so die klare Ansage von Nagelsmann.