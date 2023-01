3.000 Euro Geldstrafe für Karlsruher SC

Der Karlsruher SC wurde vom DFB-Sportgericht wegen des Fehlverhaltens einiger Fans mit einer Geldbuße belegt.

Wie der DFB am Montag mitteilte, wurde der Zweitligist zu einer Zahlung von 3.000 Euro im Einzelrichterverfahren verdonnert. Damit ahndete das Gremium Vorfälle vor dem Gastspiel am 30. Oktober 2022 bei Hannover 96, als im KSC-Fanblock fünf sogenannte Bengalische Feuer gezündet wurden.

Die Badener können von dem Betrag bis zu 1000 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. Sollten sie sich dafür entscheiden, muss der DFB bis zum 30. Juni darüber in Kenntnis gesetzt werden. Der Verein hat dem Urteil bereits zugestimmt, es ist somit rechtskräftig.

Am Dienstag bittet KSC-Coach Christian Eichner seine Schützlinge zu den ersten Trainingseinheiten im neuen Jahr. Am Freitag geht es dann in das Trainingslager nach Estepona (Spanien), am 22. Januar erfolgt die Rückkehr in heimische Gefilde. Zum Auftakt der Rückrunde empfängt der KSC am 27. Januar den SC Paderborn (18.30 Uhr).