3:0 nach knapp sechs Minuten: Red Wings überrollen St. Louis

Die Detroit Red Wings unterstrichen in einem Mittagsspiel (Ortszeit) am Samstag ihre derzeit starke Form und gewannen mit dem 6:1 gegen die St. Louis Blues ihre vierte Partie in Folge.

Freut sich nach seinem frühen Tor zum 3:0 gegen St. Louis: Detroit-Stürmer Robby Fabbri. IMAGO/USA TODAY Network