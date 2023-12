3:0-Heimsieg: Udine nutzt Abpraller konsequent und ärgert Bologna

4:41Rückschlag für den italienischen Überraschungsklub FC Bologna zum Abschluss des zuletzt so starken Jahres: Ein starker Start in die zweite Halbzeit sorgte in Udine schnell für klare Verhältnisse für das Kellerkind. Mit dem 3:0 in der 52. Minute war die Partie entschieden, Ex-Bayern-Stürmer Joshua Zirkzee agierte für den FCB glücklos.