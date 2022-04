3:0 gegen Leher TS: Bremer SV setzt Brinkum unter Zugzwang

Der Bremer SV steht kurz vor der Meisterschaft in der Bremen-Liga. Gegen die Leher Turnerschaft feierte der BSV einen souveränen 3:0-Erfolg und setzt Verfolger Brinkum somit unter Zugzwang. Für Werder III zieht sich die Schlinge allmählich zu.

Noch in dieser Woche könnte es so weit sein: Sollte der Brinkumer SV seine Nachholpartie gegen Schlusslicht SC Borgfeld am Donnerstagabend nicht gewinnen und der Bremer SV am Sonntag gegen den ESC Geestemünde gewinnen, würde die Eta-Elf frühzeitig als Meister der Bremen-Liga feststehen.

Den Grundstein für diese äußerst bequeme Ausgangssituation verschaffte sich der BSV am vergangenen Dienstag auf heimischem Rasen. Gegen die Leher Turnerschaft ließ der Favorit überhaupt nichts anbrennen und feierte einen hochverdienten 3:0-Sieg. Wie schon so oft in dieser Saison war die Partie dabei auch gegen die Turnerschaft im Grunde genommen schon zur Halbzeitpause entschieden. Sadrak Nankishi (26.) und Olatunji (44.) bescherten dem Klassenprimus eine 2:0-Pausenführung.

Nach dem Seitenwechsel wechselte die Heimmannschaft dann in den Verwaltungsmodus, ohne jedoch die Kontrolle über das Spielgeschehen abzugeben. Als Mamadou Ibrahima Diop in Minute 65 schließlich zum 3:0 einnetzte war die Messe für die Gäste endgültig gelesen. Den einzigen Wehrmutstropfen dieses ansonsten einwandfreien Fußballabends mussten die BSV-Kicker nach dem Spiel hinnehmen, als Chefcoach Benjamin Eta sein Aus als BSV-Coach nach dem Saisonende bekanntgab.

Aumund-Vegesack sammelt Big-Points - Werder III dem Abstieg nahe

Auch im Keller bahnt sich eine Vorentscheidung an. Während sich die SG Aumund-Vegesack nach dem furiosen 6:2-Sieg gegen Absteiger Habenhausen - die SGAV führte dabei schon zur Pause mit 6:0 - mit einem Fuß aus dem Abstiegskampf verabschiedete, kam Werder III beim BTS Neustadt nicht über ein 0:0 hinaus und steuert somit geradewegs auf den Abstieg zu. Der Abstand zum rettenden Ufer - derzeit besetzt vom TuS Komet Arsten - beträgt sechs Punkte bei drei Restpartien.

Am heutigen Mittwoch stehen sich außerdem der FC Union 60 Bremen und der OSC Bremerhaven gegenüber (18:30). Der SV Hemelingen empfängt den BSC Hastedt, Geestemünde ist beim TuS Komet Arsten zu Gast und der KSV Vatan Sport reist zum SFL Bremerhaven - Anstoß jeweils um 19 Uhr.