2G in NRW: Westfalen lässt den Ball weiter rollen

Die verschärften Corona-Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen haben im Gebiet des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen mit Ausnahme für A- und B-Jugendliche keine einschneidenden Auswirkungen auf den Spielbetrieb.

Da kommt noch was: In Westfalen soll noch bis kurz vor Weihnachten gespielt werden. imago images/Noah Wedel

3G für ehrenamtliche Mitarbeiter wie Platzwarte oder Getränkeverkäufer, 2G+ für gesellige Vereinsfeste, ansonsten gilt seit Mittwoch für den Amateurfußball in Nordrhein-Westfalen bei Training und Wettkampf 2G (genesen oder geimpft) - und zwar für Spieler, Trainer, Schiedsrichter und Zuschauer, sofern sie älter als 15 Jahre sind.

Keine überwindbare Hürde für den Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW), der Mittwochvormittag verkündet hat, dass die Saison wie geplant fortgesetzt werden soll: "Nach Abwägung der Möglichkeiten haben wir uns dazu entschieden, den geimpften Spielerinnen und Spielern weiter die Möglichkeit zu geben, ihrem Sport nachzugehen", kommentiert FLVW-Präsident Gundolf Walaschewski auf der Verbandshomepage den zwischen Präsidium und den Kreisvorsitzenden gefassten einstimmigen Beschluss. Somit können unter anderem die in diesem Jahr noch geplanten drei Spieltage in der Oberliga Westfalen bis zum 12. Dezember über die Bühne gehen. In den beiden Westfalenliga-Staffeln sind sogar bis zum 19. Dezember Spiele angesetzt, wenngleich Corona-Ausbrüche und schlechte Wetterverhältnisse natürlich zu einzelnen Absagen führen können.

Ausnahmen gibt es für die Ligaspiele der A- und B-Junioren sowie der B-Juniorinnen, da für diese Altersgruppe erst viel später eine Impfempfehlung von der Ständigen Impfkommission (STIKO) abgegeben wurde. Die Ligaspiele werden bis zum 31.12.2021 ausgesetzt, Training und Freundschaftsspiele sind unter Wahrung der 2G-Regel aber möglich. Das gilt auch für Pflichtspiele, wenn die Gegner "im beiderseitigen Einvernehmen" zustimmen, denn der Verband wolle vor allem Mannschaften mit einer guten Impfquote nicht einschränken. Da G- bis C-Jugend-Spieler unter die von der Landesregierung gesetzte Altersgrenze von einschließlich 15 Jahren fallen, sei hier Spielbetrieb weiter möglich.