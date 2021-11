2G deutschlandweit: Steht der Amateurfußball vor der nächsten Zwangspause?

Die Bund-Länder-Beschlüsse vom Donnerstag betreffen auch den Breitensport. In Kürze bereits könnte - wie aktuell schon in Sachsen und Thüringen - flächendeckend die 2G-Regel gelten. Entscheidend dafür sind Schwellenwerte.

Bund und Länder haben sich bei ihrem Treffen am Donnerstag auch auf verschärfte Corona-Regeln für den (Amateur-)Sport geeinigt: Der Zugang soll ab einem gewissen Schwellenwert auf Geimpfte und Genesene (2G) beschränkt werden. Bei steigenden Zahlen brauchen zudem auch diese einen negativen Test.

Die Länder werden künftig, wenn die für das jeweilige Land ausgewiesene neue Hospitalisierungsrate den Schwellenwert 3 überschreitet (Erklärung siehe unten), den Zugang zu Sportveranstaltungen und -ausübungen auf Geimpfte und Genesene beschränken, so steht es unter Punkt 8 der am Donnerstagabend veröffentlichten Beschlüsse. Mit Sachsen und Thüringen haben bekanntlich bereits zwei Bundesländer diesen Schritt unternommen - mit der Folge, dass die jeweiligen Verbände ihren Spielbetrieb ausgesetzt haben. Ob andere Verbände diesem Beispiel folgen, ist freilich ungewiss. Ein Spielbetrieb unter 2G-Regeln ist durchaus vorstellbar.

Sollte der Schwellenwert von 6 überschritten sein, tritt die 2G-Plus-Regelung in Kraft - dann brauchen Geimpfte und Genesene vor der Sportausübung zusätzlich noch einen negativen Corona-Test. Ab einem Wert von 9 können die Bundesländer noch schärfere Maßnahmen verhängen. Sofern der Schwellenwert an fünf Tagen in Folge unterschritten wird, kann von den Regelungen wieder abgesehen werden. Die Regeln übrigens sollen nur für Erwachsene gelten. Kinder und Jugendlichen sowie Personen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können, sind von den Maßnahmen ausgenommen. Die Einhaltung der Maßnahmen soll konsequent und noch intensiver als bisher kontrolliert werden.

Was der Schwellenwert bedeutet

Der Schwellenwert, der nun als neuer Wert in die Corona-Verordnungen einfließt, gibt die Hospitalisierungsrate in den jeweiligen Bundesländern an. Er wird durch die Anzahl der allgemeinen Krankenhauseinweisungen von Covid19-Patienten pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen berechnet. Das RKI gibt den Wert in der Regel von montags bis freitags am frühen Nachmittag bekannt (hier geht es zu den aktuellen Daten - die Hospitalisierungsrate ist unter "Bundesländer" zu finden). Stand Freitag reißen bereits zwölf der 16 Bundesländer den Schwellenwert 3. "Spitzenreiter" Thüringen hat gar einen Wert von über 18. Mit welchen Fristen die neuen Regeln nach jeweiligen Grenzüberschreitungen in Kraft treten, wurde noch nicht konkretisiert.