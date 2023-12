29 Minuten nach Abpfiff: Sevilla entlässt seinen nächsten Trainer

Europa-League-Rekordsieger Sevilla kommt einfach nicht zur Ruhe: Am Samstagabend entließen die Andalusier Trainer Diego Alonso. Nach dem 0:3 gegen Getafe war der 48-Jährige nur noch 29 Minuten im Amt.

Nach gerade einmal zwei Monaten muss Diego Alonso also seine Koffer packen. In 14 Spielen stand der 48-jährige Uruguayer an der Seitenlinie, gewinnen konnte er nur zwei davon - beide gegen unterklassige Gegner in der Copa del Rey. In der Liga gab es zuletzt ein 0:1 auf Mallorca, in der Champions League verabschiedeten sich die Andalusier wegen des 1:2 in Lens sogar komplett von der europäischen Bühne.

Das 0:3 im Heimspiel gegen Getafe am Samstagabend brachte das Fass nun endgültig zum Überlaufen. Mayoral, Mata und Greenwood besiegelten mit ihren Treffern das Schicksal von Alonso. Der Zeitpunkt der Beurlaubung ist aber doch eher ungewöhnlich: Zwischen dem Abpfiff im siebten La-Liga-Heimspiel in dieser Saison (0/3/4, 7:11 Tore) und der Meldung von der Trennung vergingen gerade einmal 29 Minuten.

Dritten Cheftrainer in 2023 verschlissen

Das dürfte auch zeigen, wie erbost die Verantwortlichen über die Leistung der Mannschaft waren. Am 10. Oktober - und damit zwei Tage nach der Entlassung von José Luis Mendilibar - hatte Alonso das Amt in Sevilla erst übernommen, das Ruder konnte er allerdings zu keiner Zeit herumreißen. Stattdessen trennte sich der Verein bereits von seinem dritten Cheftrainer in diesem Kalenderjahr.

Jorge Sampaoli blieb insgesamt 165 Tage, Nachfolger Mendilibar - immerhin Europa-League-Sieger - 201 Tage, Alonso bekam nur 67 Tage. Sevilla droht allerdings auch erneut eine Saison mit akuten Abstiegssorgen. Aktuell haben die Andalusier nur 13 Punkte auf dem Konto - wie der 17. Celta Vigo und der FC Cadiz, der auf dem ersten Abstiegsplatz steht.

In der Saison 2021/22 hatte sich Sevilla als Vierter noch für die Champions League qualifiziert, ehe Julen Lopetegui nach 1193 Tagen im Amt im Oktober 2022 vor die Tür gesetzt wurde. Seitdem ging es in der Liga bergab. Sevilla wurde 2022/23 nur noch Zwölfter, der Europa-League-Sieg täuschte über die schwache Saison hinweg. Das wird es in dieser Spielzeit definitiv nicht mehr geben.