271. Frankenderby am Freitagabend

Die Fans des 1. FC Nürnberg und der SpVgg Greuther Fürth kennen seit diesem Mittwoch den genauen Termin für ihr nächstes Derby.

Die Deutsche Fußball Liga hat am Mittwoch die genauen Ansetzungen für die Spieltage 3 bis 10 in der neuen Saison veröffentlicht. Somit ist auch klar, wann genau das nächste Frankenderby steigt.

Der 1. FC Nürnberg und die SpVgg Greuther Fürth werden am Freitagabend, dem 15. September, um 18.30 Uhr im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg ihre Kräfte messen. Es wird die 271. Auflage dieses ältesten Derbys im deutschen Fußball sein. Das letzte Duell am 4. Februar ging durch ein Tor in der Nachspielzeit von Ragnar Ache mit 1:0 an die Spielvereinigung.

FCN-Topspiele in Lautern und am Millerntor

Darüber hinaus wird der Club, der die Saison am 30. Juli in Rostock aufnimmt, zwischen dem 3. und dem 10. Spieltag auch zwei Topspiele am Samstagabend bestreiten - am 2. September beim 1. FC Kaiserslautern und am 7. Oktober beim FC St. Pauli. Anstoß ist jeweils um 20.30 Uhr. Bundesliga-Absteiger Hertha BSC wiederum ist am Sonntag, dem 22. Oktober, um 13.30 Uhr in der Noris zu Gast.

Für das Kleeblatt, das seinen Auftakt am 30. Juli zu Hause gegen den SC Paderborn bestreitet, kommt es in den Runden 3 bis 10 ansonsten zu keinem weiteren Abendspiel außer dem Derby.

Das Rückrundenspiel zwischen Fürth und Nürnberg wird übrigens erst im Kalenderjahr 2024 über die Bühne gehen. Am 25. Spieltag und somit um das Wochenende 24./25. Februar steigt dann die 272. Auflage des Frankenderbys im Sportpark Ronhof.