27 Weltmeister: Juventus ist der dekorierteste Klub der Geschichte

Durch den WM-Gewinn der argentinischen Nationalmannschaft hat Serie-A-Verein Juventus eine besondere Marke weiter ausgebaut. Der italienische Rekordmeister stellt die meisten Weltmeister unter allen Klubs.

Wenn die beiden Argentinier Angel di Maria und Leandro Paredes nach den WM-Feierlichkeiten in der Hauptstadt Buenos Aires und ihrem kurzen Weihnachtsurlaub wieder ihren Dienst bei Juventus antreten müssen, dann werden die beiden sicherlich mit Applaus von den derzeitigen Klub-Bossen und Mitspielern empfangen.

Kein Wunder: Die beiden argentinischen Legionäre setzten sich schließlich an diesem Sonntag nach einem dramatischen Endspiel gegen den vorherigen Titelträger Frankreich mit 4:2 im Elfmeterschießen durch und krönten sich so zum Weltmeister.

Doch nicht nur das. Die beiden Profis sorgten mit dem dritten WM-Triumph der Albiceleste nach 1978, 1986 und nun 2022 auch für eine Besonderheit, die speziell Juve betrifft.

FCB bleibt erster Verfolger in dieser Weltmeister-Statistik

Denn weiterhin darf sich der derzeit von den Behörden sowie der UEFA untersuchte und auch wegen einer angeblichen Millionen-Forderung von Cristiano Ronaldo in den Schlagzeilen stehende italienische Rekordmeister (36 Titel) damit schmücken, die meisten Weltmeister in seinem Klub gehabt zu haben. Und tut das auch. Über die eigenen offiziellen Kanäle via Website oder auch Twitter verbreitete die Alte Dame an diesem Montag den Fakt, dass durch di Maria und Paredes nun schon 27 WM-Sieger für Juve gespielt haben.

Kein anderer Verein auf der Welt kann in dieser Rubrik mehr auffahren. Allerdings befindet sich der FC Bayern München, Rekordmeister der Bundesliga mit 32 Titeln, in Lauerstellung - mit 24. Dahinter folgen Inter Mailand (21 nun wegen Lautaro Martinez) und die AS Roma (17, wegen Paulo Dybala).

Die Münchner hätten die Turiner am Final-Sonntag übrigens übertreffen können - wenn Frankreich das Endspiel für sich entschieden hätte. Dann nämlich wäre Juventus bei 26 WM-Siegern gewesen (minus di Maria und Paredes, plus Adrien Rabiot), der FCB dagegen bei 28. Schließlich hatten sich im Kader der Grande Nation vier Bayern-Akteure befunden: Lucas Hernandez, Dayot Upamecano, Benjamin Pavard und Kingsley Coman.

Die 27 Juventus-Weltmeister im Überblick:

WM-Sieger mit Italien beim Turnier 1934 (2:1 in der Verlängerung gegen die damals existiertende Tschechoslowakei): Luigi Bertolini, Felice Borel, Umberto Caligaris, Gianpiero Combi, Giovanni Ferrari, Luis Monti, Raimundo Orsi, Virginio Rosetta, Mario Varglien

WM-Sieger mit Italien beim Turnier 1938 (4:2 gegen Ungarn): Alfredo Foni, Pietro Rava

WM-Sieger mit Italien beim Turnier 1982 (3:1 gegen Deutschland): Dino Zoff, Antonio Cabrini, Claudio Gentile, Gaetano Scirea, Marco Tardelli, Paolo Rossi

WM-Sieger mit Frankreich beim Turnier 1998 (3:0 gegen Brasilien): Didier Deschamps, Zinedine Zidane

WM-Sieger mit Italien beim Turnier 2006 (5:3 im Elfmeterschießen gegen Frankreich): Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, Alessandro Del Piero, Mauro Camoranesi, Gianluca Zambrotta

WM-Sieger mit Frankreich beim Turnier 2018 (4:2 gegen Kroatien): Blaise Matuidi

WM-Sieger mit Argentinien beim Turnier 2022 (4:2 im Elfmeterschießen gegen Frankreich): Angel di Maria, Leandro Paredes