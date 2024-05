27 Jahre gehen: SG Flensburg-Handewitt verabschiedet Bult, Zivkovic, Einarsson und Ewert

Die SG Flensburg-Handewitt hat nach dem Spiel gegen den VfL Gummersbach zwei Spieler und zwei Offizielle verabschiedet. 27 Jahre Fördestadt haben die vier insgesamt auf dem Buckel, dementsprechend flossen die Tränen.

Nach dem Spiel war die schmerzhafte Niederlage der SG Flensburg-Handewitt gegen den VfL Gummersbach fast vergessen. Die Campushalle feierte im letzten Heimspiel der Saison die Mannschaft und den Titelgewinn in der European League vom Wochenende, aber auch die Spieler Teitur Einarsson und Boris Zivkovic sowie die Offiziellen Jana Ewert und Mark Bult.

Letzterer, 2017 noch als Spieler an die Förde gekommen, meldete sich nach der Partie logischerweise am DYN-Mikrofon zu Wort. Die Frage nach dem Spielverlauf konnte er noch beantworten: "Man hat gesehen, dass Gummersbach über das ganze Spiel gelaufen ist. Wir haben die ersten 25 Minuten sehr gut mitgehalten, aber in der zweiten Halbzeit wurden wir einfach überlaufen."

Danach flossen die Tränen. Auf die Frage, wie der Tag seines letzten Heimspiels für ihn war, antwortete Bult: "Schrecklich, einfach. Mehr kann ich nicht dazu sagen." Über die SG sagte er gerührt: "Das war schon immer mein Traum, hier zu spielen und zu arbeiten. Das ist gerade einfach hart für mich." 392 Mal stand er für die SG an der Seitenlinie, acht Mal sogar als Cheftrainer.

In einer Videobotschaft sprach dann Jim Gottfridsson stellvertretend für die Mannschaft und sagte: "Wir verlieren einen guten Abwehrspieler im Fußball und einen noch besseren Menschen." So wird der Schwede auf der Vereinswebsite zitiert.

Länger als jeder Profi

Die beiden verabschiedenden Spieler haben zusammen derweil nur drei Jahre bei der SG gespielt. Boris Zivkovic kam im Winter als Back-Up für den verletzten Kay Smits und bedankte sich mit den Worten: "Von Anfang an haben mir Mannschaft und Fans sehr geholfen."

Positionskollege Teitur Örn Einarsson spielte zweieinhalb Jahre für die Fördestädter und schließt sich nach der Saison dem VfL Gummersbach an. In 127 Einsätzen traf er 334 Mal für die SG. Er wurde mit den isländischen "Huh"-Rufen gebührend verabschiedet.

Eine besondere Persönlichkeit ging auch in Physiotherapeutin Jana Ewert, die die Flensburger nach ganzen 17 Jahren verlässt. Kein Profi in der Vereinsgeschichte spielte jemals so lange für die SG, wie Ewert sie medizinisch betreute. Dementsprechend meldeten sich in einem Video sogar die Vereinslegenden Anders Eggert, Thomas Mogensen und Tobias Karlsson zu Wort. Torwarttrainer Michael Bruun wurde bereits beim Training verabschiedet.