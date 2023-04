250-mal Mainz 05: Stefan Bell feiert stolzes Jubiläum

Am Wochenende absolvierte Stefan Bell sein 250. Bundesligaspiel für Mainz 05. Am letzten Saisonspieltag kann er Nikolce Noveski als FSV-Rekord-Bundesligaspieler überholen. Beim 1:1 in Köln bekam der 31-Jährige Lob von allen Seiten.

"Es ist eine extrem schöne Zahl. Es macht ich stolz, dass ich es in dieser Saison noch geschafft habe. So viele Bundesligaspiele zu haben, ist generell etwas Besonderes und das für einen Verein, ist ebenfalls sehr wertvoll. Es gibt leider immer weniger, die so lange bei ihrem Verein bleiben. Es ist für beide Seiten etwas Besonderes", sagte Stefan Bell. Seit Januar 2012 ist er Bestandteil der Mainzer Bundesligamannschaft. Davor war der Innenverteidiger 18 Monate an 1860 München und Eintracht Frankfurt verliehen. Im Alter von 16 Jahren ist Bell 2007 von TuS Mayen ins Internat von Mainz 05 gewechselt.

Prädikat "Bester Mann"

"Bello war für mich der Hauptgrund, warum wir trotz der Phasen, in denen wir nicht gut waren, wenig zugelassen haben", lobte Trainer Bo Svensson nach dem 1:1 in Köln. "Mit seinem Stellungsspiel und seiner Zweikampfhärte hat er vieles wegverteidigt." Auch Sportdirektor Martin Schmidt war begeistert: "Er war da, wenn er da sein musste. Daher bekommt er das Prädikat 'Bester Mann'. Stefan hat klar gezeigt, warum er auf 250 Bundesligaspiele kommt. Das in Köln war sicherlich eins seiner besten." Mit der kicker-Note 2 schaffte Bell auch zum zweiten Mal in dieser Saison den Sprung in die "Elf des Spieltags".

"Wenn wir beim 1. FC Köln in einem Spiel, in dem wir eher durchschnittlich waren, einen Punkt mitnehmen, dann ist das vielleicht auch eine Entwicklung", stellte Svensson fest. Mainz ist nun seit neun Spielen und zweieinhalb Monaten ungeschlagen. "Nach dem Spielverlauf und angesichts der Qualität, die Köln hatte, ist der Punkt gut für uns. Wir müssen auch schauen, dass man realistisch bleibt, die Erwartungen nicht zu hoch werden und das Pendel zu schnell in Richtung Unzufriedenheit kippt", betonte Bell.

Die nächste Partie ist für ihn und Svensson etwas ganz Besonderes. Am kommenden Wochenende reist der FC Bayern mit Trainer Thomas Tuchel (49) an, unter dem Bell 2009 Deutscher U-19-Meister und 2012 in der Bundesliga debütierte. Svensson (43) absolvierte in Mainz zwischen 2009/10 und 2013/14 100 Bundesliga-, DFB-Pokal- und Europa-League-Quali-Spiele unter Tuchel.