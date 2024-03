25 Siege in Serie: Al-Hilal auf Weltrekord-Kurs

10. FC Barcelona (18 Siege)

Der 18-jährige Lionel Messi trug noch die Nummer 30, als der FC Barcelona am 22. Oktober 2005 mit einem 3:0 gegen Osasuna eine Siegesserie startete, die erst am 26. Jänner 2006 nach 18 Spielen (und 54:8 Toren) mit einer 2:4-Cupniederlage in Saragossa endete. Barça gewann in dieser Saison La Liga und Champions League. IMAGO